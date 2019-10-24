陳同佳去哪臨櫃？　移民署否認政策轉彎：視個案辦理

記者張君豪／台北報導

針對某平面媒體報導指稱，陳同佳在香港根本無處找移民署櫃台申請簽證，且陳同佳是台方有註記的特定對象，不適用網簽或落地簽，僅可採臨櫃方式至香港辦事處送件，移民署24日嚴正駁斥，該媒體報導內容完全錯誤、並非事實。

內政部長徐國勇23日時曾表示：「台灣從未限制陳同佳入境，而是註記禁止電子簽證，要求以臨櫃辦理」，以掌握陳同佳的行蹤。

▲港民來台早在2017年7月全面電子化，所以徐國勇說臨櫃辦理方式遭媒體質疑。（圖／記者張君豪翻攝）

但上述說法遭到某媒體質疑，報導認為陳同佳因內政部移民署的註記，無法自香港機場登上赴台飛機，也無法在台灣機場臨櫃辦理俗稱落地簽。台北駐香港經濟文化辦事處早就取消臨櫃申請、只能進行線上申請。媒體質疑徐國勇說法：陳同佳到底要去哪裡臨櫃申請？「臨櫃申請」的說法又從何而來？

對此移民署說明，因早期港人來台均須至駐港辦事處臨櫃申請，致經常大排長龍。台灣政府為提升對香港居民的服務，於2017年7月1日啟用雲端系統網路申辦，但部分個案遭註記的申請案須到我國駐港辦事處臨櫃申請，像陳同佳這類因犯罪遭特殊註記的個案，是可以到代表處臨櫃申辦的，移民署會視個案評估處理。



另外包含陸委會、內政部、刑事警察局已成立陳案專案小組，目前責成刑事警察局建立聯繫單一窗口，陳男可直接與窗口聯絡、方便台方進行後續引渡。移民署強調，陳男如與窗口聯繫，我方則會橫向協調各單位進行最快速的安排引渡事宜。

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