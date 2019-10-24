幫台灣賣家外貿轉型　亞馬遜全球開店揭2020年3大戰略

▲亞馬遜全球開店台灣總經理林惠君認為，跨境出口電商潛力巨大，賣家可以抓住機會，進一步拓展全球商機。（圖／亞馬遜全球開店提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

亞馬遜全球開店舉辦2019台灣賣家高峰會，揭示2020年針對賣家的3大戰略重點，包括助力品牌塑型、協助外貿轉及服務網絡成形，協助業者找到外貿轉型的新契機；台灣總經理林惠君表示，從2017年4月在台灣正式成立辦公室後，已協助賣家擴展到9個海外站點，而隨著跨境電商興起，下一代貿易鏈生態圈正在形成中，未來不用透過中間供應商，賣家就可以直達消費者。

林惠君在會中指出，全球零售2018年全年平均成長率，比起2017年，只有6%，全球零售電商卻是達到24%，不僅呈倍數增長，其中跨境比例更是逐步增加。而全球跨境電商市值在2015年為3千多億，預估到了2020年可望接近1兆美元，且每年大概可以維持20～30%的成長率，相較於全球零售只有個位數成長來說，明顯高出許多。

面對線上線下通路競爭、貿易碎片化，林惠君認為，在全球跨境電商風潮崛起的當下，台灣廠商可抓住這個時機點尋找新通路，尤其製造業本身底子實力強，具備發展跨境電商的潛力，像是資訊、通訊、汽機車零配件等產業，擁有研發、成本、庫存等特點及優勢，特別適合走向跨境運營。

▲亞馬遜全球開店舉辦2019台灣賣家高峰會，針對賣家分享2020年戰略重點。

亞馬遜全球開店主要協助賣家發展出口跨境電商業務、拓展全球市場、打造國際品牌，台灣辦公室於2017年4月正式成立後，已帶領台灣賣家拓展到美國、加拿大、墨西哥、日本、英國、德國、法國、義大利、西班牙等9個國家市場；林惠君觀察到，台灣賣家成長率非常高，反應出對於跨境的強烈需求，「很多人覺得台灣只是比較小的國家，亞馬遜為什麼要投資這個市場，但從目前成果來看，這項決定是值得的。」

對於亞馬遜來說，第三方賣家所扮演的角色將越來越重要，根據內部資料顯示，每4筆就有一筆來自跨境交易，2018年亞馬遜第三方賣家銷售額占比58%，達到1,600億美金規模；2017年，亞馬遜全球開店業務全球業績則增長超過50%。

針對台灣賣家，林惠君指出，亞馬遜全球開店為了大量提升品牌商比例，2020年戰略重點也將有所調整，其中一項就是「助力品牌塑型」在激烈競爭的跨境電商領域上，品牌成為選擇商品的重要依據；其次是「協助外貿轉型」，由於貿易鏈重整，近年來部分廠商面臨轉型期，而OEM廠商轉變到品牌商，可能面臨人力資源不足問題，因此需要手把手服務，找尋對應的服務供應商；最後則是「服務網絡成形」，跨境電商賣家在營運中會面臨涉及營運、線上交易、稅務等各種問題，賣家也極需相應的服務商提供相關服務，透過本地團隊，除可提供建議，也可定期收集賣家反饋意見，精準在地化經營。