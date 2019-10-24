　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全球僅52件獲獎　朝陽科大「初霧種子」勇奪德國iF設計新秀獎

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲朝陽科大以「初霧種子」榮獲德國新秀設計獎。（圖／朝陽科大提供）

▲獲獎學子（左起）張怡臻、柯佳㚬、張吟如、設計學院院長歐聖榮、景都系主任林基源及指導老師許哲瑜(後左1)。（圖／朝陽科大提供）

記者鄧木卿／台中報導

根據聯合國估計，2025年全世界將有接近18億人口面臨缺水問題，朝陽科技大學景觀及都市設計系學生張怡臻、張吟如、柯佳㚬，以作品「初霧種子」勇奪有「設計界的奧斯卡」之稱的2019德國iF設計新秀獎，該作品以改良捕霧器而成，由於全球僅52件作品獲獎，朝陽學子的表現十分亮眼。

▲朝陽科大以「初霧種子」榮獲德國新秀設計獎。（圖／朝陽科大提供）

請繼續往下閱讀...

▲作品「初霧種子」以六角捕霧網設計，收集屋簷水源解決缺水問題，獲得評審青睞。（圖／朝陽科大提供）

獲獎團隊指導老師許哲瑜表示，為了幫助缺水地區的家庭解決民生用水問題，景都系學子以此為發想設計出作品「初霧種子Morning Mist Seeds」」，主要是借鏡沙漠動植物汲水技巧為靈感，改良捕霧器研究應用而成，由於缺水的非洲為世界三大竹區之一，學生融合在地建築元素，就地取材設計出接觸面積最大化，且節省材料的六角形竹編捕霧網，透過懸掛屋簷的方式收集水源，解決技術門檻與用水短缺問題，獲評審青睞。

朝陽科大景都系主任林基源強調，德國iF設計獎素有「設計界的奧斯卡」之稱，每年全球均有上萬件參賽作品角逐，朝陽學子能獲此殊榮，除了代表設計實力受到國際肯定外，也與聯合國全球永續發展目標一致，為消弭世界貧窮貢獻心力。

設計學院院長歐聖榮表示，近年來，朝陽科大除積極鼓勵學生參與校外各類專業競賽外，更透過產學合作處，推動師生共組跨系團隊參與設計競賽，結合創意、創新、創業之三創教育，激發更多創新思維，進而提升國際能見度。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
即／貨車藏39具屍體　英媒：死者全是中國人
即／何猷君宣布奚夢瑤生子！澳門賭王第五代長孫誕生
她逛博物館被「熱顯像儀」拍到左胸紅斑　竟發現罹患乳癌
想訂機上特別餐！內行激推「尊爵神餐」爆冷門：全機只有你吃
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

到賣場買洗衣精！她扛2大袋回家「一看殘念飆粗口」　千人狂點頭：妳不孤單

交往12年！台灣第1對「同志夫夫」婚禮爆哭　跟家人出櫃...媽回應超暖心

逛好市多「婆婆週六有飯局」落寞了...媳秒改週日去　夫一聽驚人操作：難怪寵妳

離峰店內休息、備料！老闆一看「評論」氣吐血　網譙翻...妹子曝真實感受

2019大同心生活特展「造型鍋緣子」超搶眼　 大秀台灣家電史

與善結緣見證愛與關懷　她用廚藝溫暖人心

理財周刊／拋開二元對立舊思維　柯文哲要打造清廉高效台灣

韓國瑜「農漁民日子難過」　農委會怒提4點反擊：別為選舉唱衰台灣農業

全球僅52件獲獎　朝陽科大「初霧種子」勇奪德國iF設計新秀獎

秋冬衝泡湯！「大眾池免費、湯屋折200元」　11/1補助這樣拿

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

神複製《牠》駭人小丑潘尼懷斯　小胖合照嚇瘋、女孩「主動討抱」

猛男群扮演超羞恥「特殊刑警科」外送員見肌肉棒子衝出傻眼尬笑

浪浪遭車撞！頭部重創+右眼失明　水溝內痛苦爬行...獲救後奇蹟重生

日男挑戰用「超粗吸管」喝珍奶　整碗回流爆噴！悲慘下場網笑翻

雙B女追撞特斯拉！Call老公求救 他開保時捷嗆受害者：爛車才被撞

到賣場買洗衣精！她扛2大袋回家「一看殘念飆粗口」　千人狂點頭：妳不孤單

交往12年！台灣第1對「同志夫夫」婚禮爆哭　跟家人出櫃...媽回應超暖心

逛好市多「婆婆週六有飯局」落寞了...媳秒改週日去　夫一聽驚人操作：難怪寵妳

離峰店內休息、備料！老闆一看「評論」氣吐血　網譙翻...妹子曝真實感受

2019大同心生活特展「造型鍋緣子」超搶眼　 大秀台灣家電史

與善結緣見證愛與關懷　她用廚藝溫暖人心

理財周刊／拋開二元對立舊思維　柯文哲要打造清廉高效台灣

韓國瑜「農漁民日子難過」　農委會怒提4點反擊：別為選舉唱衰台灣農業

全球僅52件獲獎　朝陽科大「初霧種子」勇奪德國iF設計新秀獎

秋冬衝泡湯！「大眾池免費、湯屋折200元」　11/1補助這樣拿

秋冬「柔和粉眼燻眼妝」必學，化身溫柔小姊姊

高麗菜量足價低　彰化二林農民開放自採「4顆50元」

中職／鄭凱文首度拿金手套　純後援史上第一人

李亞萍哭認余苑綺「是末期了」：心裡有數！ 愛女「直腸只剩2公分」每天躲被裡哭

劉致榮提早約定紅襪不後悔　簽約金以後再賺回來

8個月偷4次！　無業男潛工地大樓竊電纜變賣　加重竊盜罪起訴

KD心中最佳隊友陣容「沒柯瑞有嘴綠」　停頓5秒後場選厄文、哈登

到賣場買洗衣精！她扛2大袋回家「一看殘念飆粗口」　千人狂點頭：妳不孤單

「抓猛」本季首戰轟怪物級雙20　生涯33次現役第二人

快訊/英貨車凍屍案 39名死者全是中國籍

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

建中生都不叫外送？　學長解答了

妻蒸菜！他一掀鍋蓋「筷子熔變形」

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

用「110元雞排」侮辱高雄瑜伽老師人格　店家下場揭曉

南投服務區廣播「來賓請到櫃台」　她一想細節頭皮冷麻

擦撞雙載老三寶　慘被求償1100萬

載2女同事！後座飄來一句「就計程車款阿」

住宿「沙沙聲」　高一女睜眼隔天衝廟：10年不敢掀髮

夾嘸玩具…兒失落！台主暖翻萬人

杯底見咖啡豆！衰哥細看大驚：有鋸齒邊

台鐵中壢站今晨1旅客落軌遭撞

陪產檢！護理師「有男的在裡面」真相糗爆

台人過早退休暗藏著被失業的危機

更多熱門

相關新聞

朝陽科大「青浪」　奪德國紅點獎

朝陽科大「青浪」　奪德國紅點獎

2019年德國紅點設計大獎公布得獎名單，朝陽科技大學視覺傳達設計系學生以作品「青浪」企業識別，在全球48個國家、近8700件作品中脫穎而出，榮獲設計最佳獎；校長鄭道明表示，校內致力推動三創教育，4年內累計獲得31件紅點獎，其中包括3件紅點最佳獎，表現十分傑出。

邊吃粽邊看表演　朝陽溫馨歡送500境外生

邊吃粽邊看表演　朝陽溫馨歡送500境外生

捏麵二代黃勻弦　奪金馬獎最佳動畫

捏麵二代黃勻弦　奪金馬獎最佳動畫

前四強神預測／朝陽科大

前四強神預測／朝陽科大

朝陽研究生回收氧化鐵　實驗室燒光

朝陽研究生回收氧化鐵　實驗室燒光

關鍵字：

朝陽科大初霧種子

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

余苑綺癌轉移肝肺…醫：已經第四期！

何嘉文認「認識具惠善」！揭對方私下變臉性格

他手機藏可怕照片　女友輕生

建中生都不叫外送？　學長解答了

Amber送完雪莉憔悴現身！　粉絲哭了：她的眼睛

小禎離婚突告白！網肉搜許先生…直播公開真面目

信女兒生母罕見出聲「我沒做錯事！」

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

正妹主播「胸前藏吉娃娃」笑翻網

女神級外送員站門口　竟是美胸女星

老師強行壓腿！6歲女童當場癱瘓

妻蒸菜！他一掀鍋蓋「筷子熔變形」

30年猛鬼國宅誘女上頂樓！她驚醒：有人招手

更多

最夯影音

更多
台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好
衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面