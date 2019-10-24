全球僅52件獲獎　朝陽科大「初霧種子」勇奪德國iF設計新秀獎

▲獲獎學子（左起）張怡臻、柯佳㚬、張吟如、設計學院院長歐聖榮、景都系主任林基源及指導老師許哲瑜(後左1)。（圖／朝陽科大提供）

記者鄧木卿／台中報導

根據聯合國估計，2025年全世界將有接近18億人口面臨缺水問題，朝陽科技大學景觀及都市設計系學生張怡臻、張吟如、柯佳㚬，以作品「初霧種子」勇奪有「設計界的奧斯卡」之稱的2019德國iF設計新秀獎，該作品以改良捕霧器而成，由於全球僅52件作品獲獎，朝陽學子的表現十分亮眼。

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▲作品「初霧種子」以六角捕霧網設計，收集屋簷水源解決缺水問題，獲得評審青睞。（圖／朝陽科大提供）

獲獎團隊指導老師許哲瑜表示，為了幫助缺水地區的家庭解決民生用水問題，景都系學子以此為發想設計出作品「初霧種子Morning Mist Seeds」」，主要是借鏡沙漠動植物汲水技巧為靈感，改良捕霧器研究應用而成，由於缺水的非洲為世界三大竹區之一，學生融合在地建築元素，就地取材設計出接觸面積最大化，且節省材料的六角形竹編捕霧網，透過懸掛屋簷的方式收集水源，解決技術門檻與用水短缺問題，獲評審青睞。

朝陽科大景都系主任林基源強調，德國iF設計獎素有「設計界的奧斯卡」之稱，每年全球均有上萬件參賽作品角逐，朝陽學子能獲此殊榮，除了代表設計實力受到國際肯定外，也與聯合國全球永續發展目標一致，為消弭世界貧窮貢獻心力。

設計學院院長歐聖榮表示，近年來，朝陽科大除積極鼓勵學生參與校外各類專業競賽外，更透過產學合作處，推動師生共組跨系團隊參與設計競賽，結合創意、創新、創業之三創教育，激發更多創新思維，進而提升國際能見度。

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