與善結緣見證愛與關懷　她用廚藝溫暖人心

圖、文／慈濟基金會 林佳予

17歲就開始幫傭的米雪爾(Michelle G. Carlos），從沒想過會來台灣，也從沒想過會成為佛教團體的志工，米雪爾在慈濟菲律賓分會執行長楊國英家裡工作了12年，用心研發美味蔬食，除了煮給公司數十位員工吃飯，每當有慈濟活動、急難救災，她煮的熱食溫暖了災民。米雪爾從老闆的身上學習到了服務的精神，2019年10月她來台受證慈濟志工，將繼續與老闆、老闆娘一起走在志工道路上。

29歲的米雪爾是菲律賓人，中學畢業後就進入慈濟菲律賓分會執行長楊國英、施菱菱伉儷的家中幫傭，除了擔任公司數十人的廚師，也要照顧楊國英的母親。楊國英在自己的公司鼓勵員工一週一素，吃素對米雪爾並不困難，因為從小住在山上的她原本就喜歡蔬果勝過肉食，但對於一次要煮給許多人吃素，剛開始還是有壓力。

米雪爾努力學習煮素食，經過多次參加慈濟活動、看多了素食菜色，米雪爾開始創新、變換菜色，第一次料理出多樣的素食餐點，讓公司80位員工享用後都讚歎她手藝佳，米雪爾因此信心大增，每當慈濟有活動也常去幫忙，並鼓勵周邊的朋友吃素。

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米雪爾表示，2013年海燕風災重襲米雪爾的家鄉萊特島，所幸米雪爾家中平安，風災後許多人無家可歸，整個城市死氣沉沉，災民不知道是否還有明天？連菲律賓政府都無計可施，然而，慈濟志工從馬尼拉輾轉飛到災區，以「以工代賑」帶動災民清理家園，一個月內讓城市恢復生機。

米雪爾親眼看到慈濟志工用心、用愛、長時間陪伴災民，除了提供物資、以工代賑、為鄉親蓋組合屋，最重要是無私的愛如對待自己的家人一樣，陪伴至今，讓她非常感動，所以決定也要跟老闆一樣投入慈濟團體。

米雪爾跟著楊國英伉儷投入訪視，菲律賓有任何風災，也帶她一起賑災、發放。第一次到身心障礙的機構關懷院民，讓米雪爾非常震撼，經過一次又一次的訪視，看到很多生活在苦難邊緣的人，出身清寒的米雪爾覺得自己比他們幸運多了，更珍惜自己所擁有的工作和生活。

2015年台灣農曆年時，楊國英伉儷帶母親回花蓮靜思精舍向證嚴法師拜年，隨行照顧老奶奶的米雪爾第一次到台灣，身為天主教的她，第一次看到證嚴法師瘦弱的身體，不自覺地淚水直流，如今將要讓證嚴法師受證，米雪爾表示，之前總覺得自不量力，能否像其他志工一樣做這麼多工作，後來看到很多志工比她年紀大很多，還負責許多勤務。米雪爾：「自己比他們年輕多了，他們可以，我也一定可以！」

米雪爾表示，靜思語對我的影響很大，尤其是「生氣是拿別人的過錯懲罰自己。」米雪爾期許自己受證後要先從家人開始邀約當志工，因為證嚴法師讓她改變了人生、感受到更多愛，她希望自己也能有機會去愛更多的人，希望增加更多的力量，做證嚴法師想做的事。