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「全球營商環境」列第31名　陸外交部：對中國經濟前景投信任票

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▲▼2019兩會,2019政協,2019人大,兩會,天安門,人民大會堂,維安,兩會維安,北京。（圖／記者曾俊豪攝）

▲中國大陸全球營商環境今年名列31位，排名提升15名。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／綜合報導

世界銀行今發佈《全球營商環境報告》，在190個經濟體裡，中國大陸的排名從去年的46名上升至31名，一口氣提升15個排名。大陸外交部發言人華春瑩對此表示「歡迎」，並提到「始終堅持打開大門搞建設，優化營商環境永遠在路上，中方將繼續採取和落實一系列促進更高水平對外開放的新舉措。」

大陸外交部下午舉行例行記者會，針對記者提問，華春瑩表示，中方對世行《2020年全球營商環境報告》將中國營商環境全球排名再次大幅提升表示歡迎。這說明，中國深化改革、擴大開放、不斷優化營商環境的態度是認真的，成效和進步也是顯著的，得到國際社會普遍和高度的認可。

她指出，這結果是對中國改革開放和經濟前景投出的信任票，在當前世界經濟同步放緩、不確定性增加的背景下，對提振市場信心具有積極意義。

華春瑩強調，中國始終堅持打開大門搞建設，優化營商環境永遠在路上，中方將繼續採取和落實一系列促進更高水平對外開放的新舉措，包括於明年1月1日起實施《優化營商環境條例》，進一步完善市場化、法治化、國際化的營商環境，歡迎更多外國企業來華投資興業，共享中國機遇。

►來為自己的美麗投信任票

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