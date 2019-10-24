秋冬衝泡湯！「大眾池免費、湯屋折200元」　11/1補助這樣拿

▲溫泉補助來了，快出門泡一波。（示意圖／pizabay）

記者胡順惠／台北報導

天氣逐漸轉涼，又到了最適合泡湯的秋冬季節了！為積極擴大國旅市場，交通部觀光局9月至12月推出擴大秋冬國民旅遊獎勵，11月1日又即將推出溫泉補助優惠，只要拿11月後入住的秋冬遊旅館發票或收據，到全台配合的溫泉業者即可使用，大眾池直接折抵，享免費泡湯一次；非大眾池的溫泉住宿或湯屋，則直接折抵200元消費金額。

觀光局自9月1日起到12月31日推出擴大秋冬國民旅遊獎勵，周日至周五入住旅店不分年齡通通補助1000元，只要憑入住配合旅宿的發票或收據，到全台103家溫泉業者即可使用。溫泉觀光協會理事長李吉田表示，大眾湯可憑住宿收據免費泡湯一次；湯屋之類的非大眾池則是折抵200元，雖然秋冬遊補助9月就開跑，但要使用溫泉補助必須11月後入住的才可以。

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李吉田指出，在11月1日上路前，若溫泉業者想加入即可再加入，補助活動可以讓大家注意到溫泉，也是一個誘因，又是泡湯最佳時機，剛好透過秋冬補助刺激出來旅遊，到溫泉區附近也能消費，全台有20個溫泉區，目前一個溫泉區100萬，已有16個溫泉區加入，首波補助約1600多萬，如果反應熱烈可以再提出申請。

▲溫泉觀光協會理事長李吉田。（圖／記者胡順惠攝，下同）

觀光局副局長張錫聰表示，最近日夜溫差大，農曆節氣稱為「霜降」，正是泡溫泉的好時機，這次將19個溫泉區集結起來，觀光局把溫泉活動做大統整，活動名稱為台灣2019年台灣好湯，今年主題以健康40度C的幸福為主籌，強調溫泉泡湯是一個最有溫度的旅遊活動，不僅健康養生，還能結合美食，把台灣特色溫泉推向所有旅遊愛好者。

張錫聰說，台灣溫泉多元，像是新北地區是硫磺泉，白磺、青磺、鐵磺都有，另外原住民部落地區溫泉，像是烏來泰雅部落、礁溪溫泉等發展也很早，金山、萬里都是碳酸氫鈉泉，都非常清澈，南部也有谷關溫泉，屬於泥漿溫泉，關子嶺溫泉也是絕無僅有，台灣好湯官網大幅度改版，將這麼多種類的特色溫泉做系統性的介紹。

▲觀光局副局長張錫聰。

搭配擴大秋冬遊住宿補助活動，觀光局提供每位自由行1000元補助，最高到離島還有2000元。張錫聰表示，只要拿住宿發票、收據，即可免費泡湯一次，期待活動活絡最後一季國旅旅遊，同時帶動住宿、溫泉、餐飲業等相關業者的業績，推展至國內外旅展，吸引國際旅客來台泡湯。

推出溫泉補助後的效益為何？張錫聰說，很難具體估算，不過溫泉折抵一定會帶來觀光效益，因為民眾住宿後再做溫泉泡湯，必須離開原來的住宿，勢必要有一次旅遊活動是以泡湯為主軸，再跟美食結合，帶動餐飲、停車業、在地農特產品等，把內需經濟擴大。

▲台灣好湯啟動記者會。（圖／觀光局提供）