2歲罕病兒走了！渣父「爽用醫療費」玩女人...嗨喊：貧窮已與我無關

▲馬泰斯挪用兒醫療費享樂。（圖／翻攝自Mirror）

圖文／周刊王

看著生重病的孩子，怎麼還有心情住高級酒店，找妓女同樂呢？在巴西一名父親就挪用大家捐款給罕病兒子的醫療費，不只買毒品還買名貴的精品，前後花掉至少13萬英鎊（約台幣509萬元）。案情曝光後，這名父親被多項詐欺罪名起訴，案件審理中。而他長期受病痛折磨的2歲兒霍昂（João Miguel Alves）已在17日不敵病魔離世，生前僅接受一次藥物治療。

綜合外媒報導，馬泰斯（Mateus Alves）與妻子卡琳（Karine）育有2子，其中一名孩子霍昂（João Miguel）在出生後的第7個月，被診斷出患有罕見的脊髓性肌肉萎縮症（spinal muscular atrophy，簡稱SMA），需使用每劑要價8.1萬英鎊（約317萬元台幣）的藥物Spinraza來做治療，經醫師評估共需要6輪注射。

消息透過媒體傳出後，不少善心人士都為霍昂進行募款，最後籌到超過800萬元的醫療費。然而，馬泰斯居然私自挪用這些救命款，居住五星級的濱海高級飯店、買毒品以及找妓女，甚至還有計劃要招攬女性，開設應召站來從事非法生意，完全拋下妻兒，自己享樂去。

事後警方在飯店搜出昂貴名錶、珠寶等奢侈品，還發現馬泰斯用手機錄下奢華生活。影片中，他坐在屋頂游泳池吹噓，「我出身貧窮，但現在貧窮已經與我無關了。」

消息曝光後，捐款的人皆感到非常氣憤，控告他詐欺罪。警方指出，馬泰斯除了須面臨多項詐欺罪名，可能還會多一條遺棄妻兒的罪名，若以每項刑期最高5年，恐在牢裡度過餘生。另外，大家都非常關心霍昂的狀況；很遺憾的是，他於17日在家中過世，截止到過世前，僅接受一次注射治療。

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