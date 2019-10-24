彩繪燈籠為大園仁壽宮慶成五朝圓醮暖身　祈合境平安

▲大園社區發展協會舉辦彩繪燈籠，為仁壽宮慶成五朝圓醮暖身，祈合境平安。（圖／徐淑華提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「小朋友，大廟建醮為何要掛燈籠？」桃園市大園區仁壽宮將於11月14日起，舉行為期5天的「慶成五朝圓醮」活動，大園區社區發展協會理事長蔡惠如邀請里內大小朋友，24日於仁壽宮廣場舉辦祈福燈籠彩繪活動，許多大小朋友也因活動才知道，建醮活動展開數月前，廟宇會在轄管里內的重要道路，沿途掛上燈籠，祈求合境平安。

大園仁壽宮慶成祈安五朝圓醮委員會主任委員張建隆指出，大園區仁壽宮自清代至今182年來一直是大園人信仰中心，11年前因老廟老舊，進行重建並於游姓信眾，捐贈正殿兩根牛樟木雕塑的九龍盤柱「飛龍呈祥」於近日完工後，完成該廟建成最後一塊貼圖，仁壽宮因此於11月14日（農曆10月18日）起，舉辦為期5天的慶成祈安五朝圓醮系列慶典活動。

▲▼大園區社區發展協會舉辦彩繪燈籠，為仁壽宮慶成五朝圓醮暖身，祈合境平安。（圖／徐淑華提供）



配合仁壽宮慶成祈安五朝圓醮大典系列活動，大園社區發展協會於24日舉辦祈福燈籠彩繪，為圓醮大典暖身，也讓大園里內民眾感受民俗文化及燈籠祈福的意義。張建隆說，廟宇建醮活動展開前，依例會在廟宇管轄區域重要道路兩旁，掛上一整排、一整排的大紅燈籠，該些又稱平安燈的燈籠，信眾也會在自家門口掛上，目前該宮已掛出約10公里、近萬盞燈籠，而祈福燈籠彩繪即讓參與民眾了解圓醮活動的意義。

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