逛好市多「婆婆週六有飯局」落寞了...媳秒改週日去　夫一聽驚人操作：難怪寵妳

▲好市多賣場人山人海！（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

嘴巴甜一點，秒收服婆婆心！一名人妻透露，一家人要去好市多採買日用品，但婆婆週六有飯局，她得知後，立馬喊話「改星期日去吧」，讓一旁的老公看傻眼。事後，老公私底下向原PO問話，「這什麼操作，我看不懂？」真相讓網友狂讚。

一名女網友經常在臉書《爆廢公社》分享婆媳相處之道，她笑稱，日前老公與婆婆日常對話，讓她臉上三條線。當時，豬隊友表示「媽～我們星期六要去好市多喔！」婆婆皺眉回應，「可是我下午要出去跟朋友聚餐欸！」其實這14個字話中有話，然而老公卻有聽沒懂，敷衍回答「不影響啊！妳就去啊！」而婆婆一臉落寞回應「喔…」

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原PO眼見不對勁，隔空暖喊「改星期日去吧！」憂鬱的婆婆秒燦笑，興奮囔囔著「好啊好啊！」看見婆媳倆一搭一唱，直接更改日期去好市多，更把他當作空氣對待，反讓老公皺眉頭了。

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▲原PO為了婆婆，改周日逛好市多！（圖／記者張一中攝）

原PO回房間後，老公也急忙跟進來，質問「這什麼操作，我看不懂？」原PO忍不住大笑，回嗆「你傻喔！你媽也想去血拚啊！」真相一出，老公彷彿當頭棒喝，反而由衷佩服讚嘆「噢…我懂為啥我媽那麼寵妳了！」

最後，原PO在文末標記總結，「#還是女人懂女人#婆婆總說兒子都沒用！」文章一貼出後，掀起大批網友笑炸，「深得婆心」、「婆婆一定超愛妳，因為妳也是個好媳婦」、「妳又完勝了」、「我也會耶！都常常喜歡跟公公婆婆出門

」、「好的媳婦，婆婆上天堂」、「婆婆沒白疼妳」。

►生火了！連我媽都用到發光