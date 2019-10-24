雙美新董座林齊國　全力開創新局打世界盃

▲雙美新董座林齊國。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

雙美（4728）今（24）日召開董事會，推舉董事林齊國出掌雙美董事長一職、副董事長則由董事林協建出任，以期在新董座及副董座的掌舵下，協助雙美回歸正常運作，強化公司治理與董事會運作效能，創造公司未來營運成長表現與股東權益之提升。

新董座林齊國表示，將秉持一輩子學習的精神，整合資源，全力開創雙美新局，推動雙美朝向發展為台灣專業的醫美注射膠原蛋白領導品牌，積極拓展海外市場版圖，讓雙美站上國際舞台，創造未來整體營運更上一層樓及所有股東利益最大化，回報所有股東、員工及供應商的支持。

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林齊國進一步表示，看好未來全球醫美保養市場規模成長所帶來龐大的市場商機，而雙美為台灣首家自行研發生產至銷售一條龍醫療級膠原蛋白的GMP(製藥工廠管理)製造廠，且是台灣膠原蛋白植入劑中唯一取得中國藥監局(NMPA)長短效劑型證照之廠商。

林齊國強調，雙美主要產品膠原蛋白植入劑目前已成功與兩岸超過ㄧ千個合作醫生與機構伙伴，未來雙美仍以「專業及品牌」為核心，強化自我在膠原蛋白研發量產與注射技術之專業能力，水平擴增膠原蛋白原料之產品線的廣度，藉以增加雙美業務之市場範疇。

最後，雙美將垂直深化拓展兩岸膠原蛋白市場，爭取與更多合作夥伴共創雙贏機會，並致力爭取更多食藥監管之國際認證，以期雙美Sunmax品牌達成「立足台灣、放眼國際」之目標，站穩膠原蛋白注射領導品牌之龍頭地位。