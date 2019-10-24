和泰汽車集團號召百位志工種樹　植樹千株守護台灣海岸線

▲和泰汽車集團百位同仁於宜蘭五結海岸種植千株樹苗，保護台灣海岸線。



圖、文／和泰汽車提供

TOYOTA、LEXUS、HINO台灣總代理和泰汽車長期致力於交通安全、捐血車捐贈、弱勢照護關懷等公益活動事業面向，在環境保護方面也有積極的作為，自2017年起展開「TOYOTA一車一樹」公益計畫，替每位TOYOTA新車車主於台灣沿岸種下一棵樹，達到水土保持、保護台灣美麗的海岸線，今年也號召集團百名員工，於10月24日上午在宜蘭五結海岸地區種下1千2百株樹苗，以實際行動響應植樹造林、減碳愛地球的公益活動，一同攜手守護美麗家園。

「TOYOTA一車一樹」與林務局、慈心有機農業發展基金會合作，成功使海岸苗木存活率高達九成以上，執行兩年多來，已經種植超過25萬棵樹，相當於8.7座台北大安森林公園的吸碳量。

請繼續往下閱讀...

和泰汽車管理本部劉松山協理表示，今年首次舉辦集團大型淨灘活動，共清理出垃圾超過9公噸及4萬多瓶廢棄保特瓶（相當於17座101大樓高度），和泰汽車針對環境保護和再生能源開發也有積極涉入，連年舉辦「TOYOTA 玩具愛分享」、「TOYOTA 環境月」等環境友善活動，積極投入再生能源的開發，目前共建立15個太陽能案場，預計共可抵減2,900公噸的碳排放量。