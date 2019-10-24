搞怪必備！二修圖軟體推萬聖節限定美顏素材

▲美顏修圖軟體針對萬聖節推出10多款恐怖唯美鬼魅妝容。（圖／美顏相機提供）

記者邱倢芯／綜合報導

一年一度萬聖節即將來臨，各種應景活動紛紛登場，美圖APP《美圖秀秀》與《美顏相機》皆推出萬聖節限定素材，有可愛鬼風格、也有恐怖鬼魅妝容，此外，《美圖秀秀》也特別與7-ELEVEN推出連續7天ibon免費相片列印服務，讓用戶紀錄今年的萬聖節搞鬼活動。

還記得「捏臉」虛擬頭像功能嗎？《美圖秀秀》此次萬聖節將推出訂做卡通虛擬頭像概念延伸至「魔法照片」，讓用戶能一鍵讓靜態照片動起來之外，將真實照片變成可愛復古8 bit像素風格。

美圖秀秀萬聖限定魔法照片功能運用AI辨識照片人物特徵，可以辨別照片人物性別、髮型、髮色、衣服顏色樣式，轉成對應的8 bit像素圖案。美圖秀秀萬聖限定魔法照片共有2種背景模板，以萬聖經典的橘色和紫色為背景，還有會動的可愛小蜘蛛、鬼魂、黑貓等圖案，一起當個可愛鬼。

另外，《美圖秀秀》也再次與7-ELEVEN 合作，於2019年10月25日起至10月31日止，ibon將連續7天推出每天限量2,500張萬聖節期間限定免費相片列印服務，每天早上11點準時放送，每人每日限量免費3張，把今年萌萌搞鬼模樣印出來。

而主打拍人像專業的《美顏相機》這次則是推出10多款恐怖唯美鬼魅妝容，妝感自然服貼且逼真，包括今年人氣角色小丑，自然AR染髮讓綠頭髮非常仿真，以及其他鬼妝惡靈符咒妝、鬼新娘妝、骷髏皇冠、黑貓裂嘴妝等東方及西洋鬼怪妝容。