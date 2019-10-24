貴婦奈奈家族涉詐1家4口逃美加　在台小叔誆投資遭通緝落網

▲貴婦奈奈和丈夫逃亡加拿大被通緝，在台小叔另涉誆稱代操投資也被控詐欺遭通緝逮捕到案。（圖為資料照／翻攝自貴婦奈奈的福態日記）

記者劉昌松／台北報導

網紅貴婦奈奈因老公黃博健經營的「杏立博全」醫美診所疑惡性倒閉，投資人指控夫妻倆和公公、小姑黃千芳疑捲款10億元潛逃出境，被檢察官發布通緝，貴婦奈奈的小叔雖未捲入醫美詐騙案，但被蕭姓民眾指控，涉嫌以代操期貨為由，騙走40萬元，檢察官傳拘不到日前也發布通緝，將他逮捕到案，將持續調查貴婦奈奈的小叔涉詐情節。

▲貴婦奈奈和老公黃博健的通緝時效到2043年為止。（圖為資料照／翻攝自貴婦奈奈的福態日記）

杏立博全在2018年11月間突然傳出倒閉，本名蘇陳端的貴婦奈奈和丈夫黃博健、公公黃立雄遭控涉嫌以投資醫美等理由，向投資人與廠商詐騙，3人在事件爆發前潛逃入境加拿大，北檢當年底搜索診所查扣相關帳冊資料後，隔年初對3人發布通緝，時效到2043年止，後來查出也已出境的小姑黃千芳也疑涉經手相關財務，再追加通緝。

貴婦奈奈1家4口涉詐遭通緝的同時，蕭姓民眾看到新聞，想起2012年間，也曾因為聽信黃博健的弟弟聲稱，可以代操基金期貨獲利，蕭因此匯款40萬元給黃博健弟弟，結果之後就以投資全都虧損為由，避不見面，蕭懷疑當年的經歷，也是貴婦奈奈一家詐騙的一環，因此提告。

▲檢警初步調查，貴婦奈奈的小叔被控詐騙案與家族捲款事件無直接關聯。（圖為資料照／翻攝貴婦奈奈的福態日記）

黃博健的弟弟因為多次傳拘不到，成為遭檢察官發布通緝的貴婦奈奈家族第5名遭通緝成員，10月初才被航空警察局緝捕歸案，據了解，檢警初步調查，小叔遭控案件與醫美診所無直接關聯，後續將持續調查事件真相。

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