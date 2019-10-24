全運會落幕　台東縣代表隊獲獎數創近年新高

▲金利偉華（後中）全運會射擊項目最年輕的金牌得主紀錄。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

全國運動會於24日正式落幕，台東縣代表隊共獲11金7銀12銅成績的30面獎牌，創下近年來的金牌或總獎牌數新高。其中，女子組舉重59公斤級郭婞淳、男子組柔道第5級張巍逞及羅佩琳女子田徑400公尺跨欄，都完成個人連霸佳績。另外今年僅國3的台東體中金利偉華，則創下全運會射擊項目最年輕的金牌得主紀錄。



教育處指出，台東縣在現代五項、柔道、舉重、射擊、角力、自由車、游泳、射箭及田徑等項目表現亮眼，尤其有不少是具潛力的新秀。如目前唸台東高中1年級的徐芳澄，在女子組游泳800公尺自由式鍍銅，獲得現代五項雙冠的4位選手，也都是高中或大1生，體操項目由游朝偉帶領幾位高中學弟出賽，也獲得成隊第4名。

縣府近年來與縣體育會、各單項委員會積極培育優秀選手，並且積極尋求外界資源，增加出外參與競賽次數與費用，以及提高獲得金牌選手獎助學金等，希望藉此大大提升選手實力，以及留住優秀有潛力的選手為家鄉賣力。這次全運會即漸露成果，縣府也將繼續與體育界先進共同努力，重現「體育大縣」風華。

▼ 郭婞淳（中）在全運會舉重項目總和237公斤舉出一面金牌。（圖／記者楊均典翻攝）