　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全運會落幕　台東縣代表隊獲獎數創近年新高

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲金利偉華（後中）全運會射擊項目最年輕的金牌得主紀錄。（圖／記者楊均典翻攝）

▲金利偉華（後中）全運會射擊項目最年輕的金牌得主紀錄。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

全國運動會於24日正式落幕，台東縣代表隊共獲11金7銀12銅成績的30面獎牌，創下近年來的金牌或總獎牌數新高。其中，女子組舉重59公斤級郭婞淳、男子組柔道第5級張巍逞及羅佩琳女子田徑400公尺跨欄，都完成個人連霸佳績。另外今年僅國3的台東體中金利偉華，則創下全運會射擊項目最年輕的金牌得主紀錄。

教育處指出，台東縣在現代五項、柔道、舉重、射擊、角力、自由車、游泳、射箭及田徑等項目表現亮眼，尤其有不少是具潛力的新秀。如目前唸台東高中1年級的徐芳澄，在女子組游泳800公尺自由式鍍銅，獲得現代五項雙冠的4位選手，也都是高中或大1生，體操項目由游朝偉帶領幾位高中學弟出賽，也獲得成隊第4名。

縣府近年來與縣體育會、各單項委員會積極培育優秀選手，並且積極尋求外界資源，增加出外參與競賽次數與費用，以及提高獲得金牌選手獎助學金等，希望藉此大大提升選手實力，以及留住優秀有潛力的選手為家鄉賣力。這次全運會即漸露成果，縣府也將繼續與體育界先進共同努力，重現「體育大縣」風華。

▼ 郭婞淳（中）在全運會舉重項目總和237公斤舉出一面金牌。（圖／記者楊均典翻攝）

▼ 郭婞淳（中）總和237公斤舉出一面金牌。（圖／記者楊均典翻攝）

ET快訊
即／貨車藏39具屍體　英媒：死者全是中國人
即／何猷君宣布奚夢瑤生子！澳門賭王第五代長孫誕生
她逛博物館被「熱顯像儀」拍到左胸紅斑　竟發現罹患乳癌
想訂機上特別餐！內行激推「尊爵神餐」爆冷門：全機只有你吃
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

長跑女王朱韻丞800公尺三連霸　女拳王陳念琴首度奪金

獲前瞻水環境核定8億　林智堅帶美國墾務局騎單車看海景

知名熱汽球吸人氣　台東勇闖大阪旅展

全運會落幕　台東縣代表隊獲獎數創近年新高

彩繪燈籠為大園仁壽宮慶成五朝圓醮暖身　祈合境平安

嘉大百年校慶26日登場　百年花卉展暨典藏茗茶封籤先登場

南警偵破水萍塭公園蛋襲案　黃偉哲頒獎勉員警辦案辛勞

揪甘心！清水警巡邏發現弱勢戶　親送物資到家

因應捷運2020年通車　台中招考528人月薪最高36K

「兒童故事館」重創待修　民眾譏：現狀似鬼故事館　　

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

神複製《牠》駭人小丑潘尼懷斯　小胖合照嚇瘋、女孩「主動討抱」

猛男群扮演超羞恥「特殊刑警科」外送員見肌肉棒子衝出傻眼尬笑

浪浪遭車撞！頭部重創+右眼失明　水溝內痛苦爬行...獲救後奇蹟重生

日男挑戰用「超粗吸管」喝珍奶　整碗回流爆噴！悲慘下場網笑翻

雙B女追撞特斯拉！Call老公求救 他開保時捷嗆受害者：爛車才被撞

長跑女王朱韻丞800公尺三連霸　女拳王陳念琴首度奪金

獲前瞻水環境核定8億　林智堅帶美國墾務局騎單車看海景

知名熱汽球吸人氣　台東勇闖大阪旅展

全運會落幕　台東縣代表隊獲獎數創近年新高

彩繪燈籠為大園仁壽宮慶成五朝圓醮暖身　祈合境平安

嘉大百年校慶26日登場　百年花卉展暨典藏茗茶封籤先登場

南警偵破水萍塭公園蛋襲案　黃偉哲頒獎勉員警辦案辛勞

揪甘心！清水警巡邏發現弱勢戶　親送物資到家

因應捷運2020年通車　台中招考528人月薪最高36K

「兒童故事館」重創待修　民眾譏：現狀似鬼故事館　　

中職／鄭凱文首度拿金手套　純後援第一人

李亞萍哭認余苑綺「是末期了」：心裡有數！ 愛女「直腸只剩2公分」每天躲被裡哭

劉致榮提早約定紅襪不後悔　簽約金以後再賺回來

8個月偷4次！　無業男潛工地大樓竊電纜變賣　加重竊盜罪起訴

KD心中最佳隊友陣容「沒柯瑞有嘴綠」　停頓5秒後場選厄文、哈登

到賣場買洗衣精！她扛2大袋回家「一看殘念飆粗口」　千人狂點頭：妳不孤單

「抓猛」本季首戰轟怪物級雙20　生涯33次現役第二人

快訊/英貨車凍屍案 39名死者全是中國籍

交往12年！台灣第1對「同志夫夫」婚禮爆哭　跟家人出櫃...媽回應超暖心

房地合一稅打亂財富傳承布局！不動產一般贈與件數大減兩成

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

地方熱門新聞

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

網傳虎尾「外送員大亂撞」　真相曝光

欣桃瓦斯到府檢查管線　免費的！

小吃攤徵洗碗工偏好「歐巴桑」被開罰10萬！

彰警肇事逃逸　被調職記1大過

桃園農田水利會　青埔大樓舉行上樑

「黃亞細肉骨茶」桃園首發店　10/24開幕

羅東夜市周邊路面　出現藍色標線

南警一分局至幼兒園宣導

「小丑視界」　斗六太平老街封街辦同樂會

全嘉首件交通號誌、標誌、路燈共桿工程立桿施作

「兒童故事館」重創待修

韓國瑜24日雲林行　將大展廚藝身手

因應捷運明年通車　台中招考528人月薪36K

更多熱門

相關新聞

新北市4比3退台南驚奇獲銅

新北市4比3退台南驚奇獲銅

全運會足球項目24日進行最後的銅牌戰和金牌戰，其中銅牌戰由新北市交手上屆亞軍的台南市，最終新北市靠著朱良毅、羅吉賢在傷停補時的精彩進球，以4比3擊敗台南市，拿下本屆銅牌。

花蓮縣被逼至PK無緣二連霸　台中奪金

花蓮縣被逼至PK無緣二連霸　台中奪金

全運會／游泳6破全國、16大會

全運會／游泳6破全國、16大會

全運會／莊沐倫破200仰全國

全運會／莊沐倫破200仰全國

全運會／王星皓400自破全國

全運會／王星皓400自破全國

關鍵字：

全運會

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

余苑綺癌轉移肝肺…醫：已經第四期！

何嘉文認「認識具惠善」！揭對方私下變臉性格

他手機藏可怕照片　女友輕生

建中生都不叫外送？　學長解答了

Amber送完雪莉憔悴現身！　粉絲哭了：她的眼睛

小禎離婚突告白！網肉搜許先生…直播公開真面目

信女兒生母罕見出聲「我沒做錯事！」

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

正妹主播「胸前藏吉娃娃」笑翻網

女神級外送員站門口　竟是美胸女星

老師強行壓腿！6歲女童當場癱瘓

妻蒸菜！他一掀鍋蓋「筷子熔變形」

30年猛鬼國宅誘女上頂樓！她驚醒：有人招手

更多

最夯影音

更多
台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好
衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面