109年學測明天開放報名　手機「未完全關機」罰責變嚴格將扣3級分

▲明起開始報名109年學測。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

109學年度學科能力測驗將在明年1月17日至18日舉行，大考中心今（24日）指出，109學年度學測將從明（25 日）起至11月7日止開放報名，逾期不予受理。另外，大考中心也修訂試場違規處理辦法，包括行動電話未完全關機，均扣減其該節成績3級分等條例，考生須多加注意。

大考中心指出，高三學生應一律經由就讀學校辦理集體報名；其他具備報考資 格者，可委託經政府立案且已獲得大考中心發給集體報名單位代碼之補習班報名，亦可以個別網路報名。報名時，應依簡章規定繳交照片，並完成繳費。未於規定期限內辦理報名、繳交照片及繳費者，即視為未完成報名手續，逾期概不受理補辦報名或繳費，並不得參加考試。有關學科能力測驗相關資訊，請至大考中心網站「學科能力測驗專區」查詢。

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▲明年大學學測1月17日至18日登場。（圖／記者林敬旻攝）

學測成績主要用於大學繁星推薦入學、大學個人申請入學、大學考試入學、科 技校院日間部四年制申請入學等招生管道。除此之外，尚有許多其他入學管道或國外大學也使用學科能力測驗成績，考生可留意相關招生資訊。明年事務日期包括，明起至11月7日報名、12月19日寄發考試通知、明年1月3日公布試場分配表、1月17、18日考試、2月24日公布成績、2月25日寄發成績通知單。

▲考生可加入大考中心LINE官方帳號，隨時掌握考試最新資訊。（圖／記者林敬旻攝）

此外，今年試務也有進行調整，包括，修訂身心障礙及重大傷病考生應考服務項目分類，新增輔具項目；修訂試務申訴處理方式之說明以及提出試務申訴及成績複查後申訴之期限；修訂試場規則中有關「不可攜帶入座之物品」、「其他隨身物品」、「使用藥物及醫療器材」等相關規定；違規處理辦法增列行動電話未完全關機之罰則等相關條文，考試開始鈴響後，若發現行動電話未完全關機，不論置放位置，均扣減其該節成績3級分等條例，考生須多加注意。

另外，大考中心也在15日推出LINE官方帳號供考生掌握最新考試資訊，設計包含考 試說明、報名事項、報名文件、報名繳費、應考事項、違規事項、常見違規、考前叮嚀八大主題選單，另有智能機器人，可依使用者輸入的關鍵詞自動回應。

