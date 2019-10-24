快訊／萬華男墜樓「倒臥停車場空地」！　滿身血命危搶救中

台北市萬華區國興路國宅22日傳出墜樓意外，一名4歲男童獨自從11樓離奇墜落，到院後不治身亡。同在萬華區、距離案發地點8分鐘車程的「西寧國宅」過去也曾發生多起重大命案，靈異傳聞甚囂塵上，除了讓許多管理員嚇到離職，連警方入駐後都嚇得不輕，忌憚不已。