快訊／萬華男墜樓「倒臥停車場空地」！　滿身血命危搶救中

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導
台北市萬華區西藏路巷弄內24日下午4時許發生墜樓意外，一名年約50多歲的男子自大樓高處墜下，倒臥在停車空地，路過民眾發現後急忙報警。救護人員到場初步檢傷，發現男子已經沒有生命跡象，當下立即進行包紮止血並緊急送醫搶救；現警方已經封鎖現場，深入調查墜樓男子身分、以及事發原因。
▲萬華西藏路一名男子墜落在大樓停車空地。（圖／記者黃彥傑攝）
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台北市萬華區西藏路巷弄內24日下午4時許發生墜樓意外，一名年約50多歲的男子自大樓高處墜下，倒臥在停車空地，路過民眾發現後急忙報警。救護人員到場初步檢傷，發現男子已經沒有生命跡象，當下立即進行包紮止血並緊急送醫搶救；現警方已經封鎖現場，深入調查墜樓男子身分、以及事發原因。
▲萬華西藏路一名男子墜落在大樓停車空地。（圖／記者黃彥傑攝）
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