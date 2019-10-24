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離峰店內休息、備料！老闆一看「評論」氣吐血　網譙翻...妹子曝真實感受

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自助餐,小吃店,店家,客人,服務業（圖／記者張一中攝）

▲餐飲業總是得面對形形色色的客人。示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名老闆昨天翻Google評論時，赫然發現自家店被打2星負評，而理由竟是因為他們趁離峰時間，在店內休息、備料。對此，網友們一面倒挺店家，認為奧客無限上綱，不過也有妹子持反面看法，直言「我內心真的會覺得有點Low！」

老闆在爆怨公社表示，「昨天在Google看這個評論，真的是莫名其妙的火，店就這麼小小一間，全天候營業不休息，離峰時段店家不能入內休息或分裝各類材料？」

請繼續往下閱讀...

▲離峰店內休息、備料！老闆一看「評論」氣吐血　網譙翻...妹子曝真實感受。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲老闆看到負評後相當傻眼。（圖／翻攝自爆怨公社）

從截圖中可見，該名客人打上2星評論，並寫下「請不要再把營業時間的內用桌椅區，當成自家休息與工作區。」而對於這個批評，老闆相當不服，「進去自己的店，還要跟你報備？以為你客人最大，店家員工都不是人、不會累？」

看到該店的遭遇，許多網友紛紛留言相挺，「真正吃飽太閒」、「最近很多這種亂給評價的混蛋」、「自以為美食家，要求那麼多有病嗎？店家是賺你一餐幾千幾萬？動不動就星評別人的心血，X的...憑什麼」、「通常這種留言的，都是人生失敗組，上來發洩情緒」、「搞不好是別家店的小動作」、「無法想像會有這種北七」。

▲妹紙繼續淡定吃麵。（圖／達志／示意圖）　

▲不過也有女網友分享內心真實看法。示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

不過，有女網友則直言，若看到店家營業時間在餐廳內準備材料，真的會覺得有點Low，「沒有對錯XD，我就是以一個顧客的感受，很多老闆不介意的細節，但客人會覺得怪怪的，總歸一句消費者難取悅。」

對於她的看法，有部分網友認同，但覺得應該要看店家定位，「畢竟高檔餐廳跟路邊攤不能放在一起比較」、「不同等級與定位的店家，營運方式本來就不同。小店空間有限，搞不好還是開放式廚房，真的無法；但如果是高格調、收服務費的店還這樣，我就無法接受了」。

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