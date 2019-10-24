張善政稱批「文物一次展」是沒數位腦袋　故宮駁：成果遍地開花

▲故宮發「故宮數位化成果，遍地開花」回應「文物一次展」說法。（圖／國立故宮博物院提供）



記者許展溢／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜提出「故宮文物一次展」遭批不可行，引各界議論。前行政院長、韓國瑜國策顧問總召張善政今（24日）召開記者會指出，韓說的故宮文物一次展是「故宮4.0計畫」，要補足實體空間不足，讓70萬件文物全採數位上線，批評的都是沒數位腦袋的人。故宮表示，人氣國寶活化故宮南院，是現在進行式。

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▲故宮x高美館：國寶新境新媒體藝術展_自敘心境VR。（圖／國立故宮博物院提供）



故宮下午發出「故宮數位化成果，遍地開花」新聞稿回應，為持續推動博物館資源公共化、培養新一代博物館客群，在「服務型智慧政府推動計畫」、「前瞻基礎建設計畫」等計畫支持下，完成多項數位成果，除了加速文物圖像數位化及免費下載，供各界廣泛使用，提供故宮文物數位轉化活用更多可能性之外，數位巡迴展近一年更是遍地開花如下：

1、國寶新境-新媒體藝術展-故宮 x 高雄市立美術館(108.9.7-12.1)

2、生態想想-故宮x蘭陽博物館 x 臺灣博物館(108.6.14-9.3)

3、海錯奇珍-故宮 x海洋科技博物館(108.7.5-11.4)

4、水不在深-故宮數位文獻大展(108.7.12-10.6)，地點：國立公共資訊圖書館

5、動物藝想-故宮新媒體藝術展(108.7.23-10.27)，地點：松山奉天宮

▲生態想想-故宮x蘭博x臺博－海錯奇珍數位互動裝置。（圖／國立故宮博物院提供）



故宮強調，人氣國寶活化故宮南院，是現在進行式，故宮南部院區今年人氣滾滾，已超越去年一整年參觀人次，其中因素即為國寶文物之連檔展出，充分發揮南北文化均富之立館精神。今年國寶文物於南部院區展出情形如下：

1、泥土的座標：院藏陶瓷展(108.6.29-11.10)

2、名山鉅作—張大千廬山圖特展(108.10.5-109.1.5)

3、人氣國寶展--肉形石(108.9.3-109.1.18)

4、清宮傳世多寶格文物展(108.12.25-110.12.25)

5、人氣國寶展—翠玉白菜(109.1.21-5.24)

▲水不在深-故宮數位文獻大展（國立公共資訊圖書館）－龍藏經浮影幻化互動沉浸裝置。（圖／國立故宮博物院提供）



故宮表示，讓近70萬文物透過精采「策展」，而非僅「陳列」方式饗宴國人及國際觀光客，一直是故宮近年努力的方向，除跳脫傳統策展思維，導入多元創意，亦善用科技輔助展覽，以期展覽貼近台灣人民生活，叫好亦叫座。

▲水不在深-故宮數位文獻大展（國立公共資訊圖書館）－奏摺互動區。（圖／國立故宮博物院提供）