南警偵破水萍塭公園蛋襲案　黃偉哲頒獎勉員警辦案辛勞

▲台南市長黃偉哲前往六分局頒獎獎勵有功員警，並對警方迅速破案的積極表現表示高度肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨總統參選人韓國瑜10月19日台南市水萍塭公園造勢活動發生蛋襲案，市警六分局成立專案小組全力偵辦，並於22日將2名涉案嫌犯查緝到案；黃偉哲市長24日特地前往六分局頒獎獎勵有功員警，黃偉哲對警方迅速破案的積極表現表示高度肯定，並盼市警局將台南市治安及總統大選相關維安工作，都妥善把關。

黃偉哲市長首先對市警局相關單位及破案有功的員警致謝，由於10月19日白天適逢空軍台南基地開放活動日，加上晚上總統參選人韓國瑜於水萍塭公園舉辦的造勢活動，使得當天湧入台南的人潮眾多，對於交通的疏導，秩序的維持，以及現場意外的防範，都需要很多警力支援，對於警方人力調度是一大考驗。

黃偉哲市長表示，市警局雖已做了萬全的維安準備，但面對孤狼式隨機犯案造成舉國譁然的蛋襲案件卻防不勝防，因此造成不必要的政治口水，但也讓大家關注到總統選舉參選人的維安重要性。面對破案的壓力，黃偉哲市長再次感謝市警六分局與金華派出所員警積極辦案，鍥而不捨的辛勞，讓案件迅速偵破。

黃偉哲市長說，隨著總統大選的倒數，未來不管是任何政黨的參選人到訪台南或造勢，不論是公務或選舉行程，一定都需要準備警戒維安。他今日也藉此機會，感謝員警執勤的辛苦，火速偵破重大案件；也期許在2020年1月11日選舉投票之前，市警局和相關單位能繼續堅守崗位為市民做整體的秩序維護，以及賄選的查察。

市警局表示，警六分局於案發後，在黃偉哲市長指示及市警局長周幼偉的指揮下，立即成立專案小組，結合市警局刑警大隊、鑑識中心等資源全力偵辦。專案小組成員指出：嫌犯隱身在上萬人潮中，丟擲雞蛋後立即逃逸，破案難度高，但警方鑑識蛋殼、蛋汁分布，研判投擲熱點，釐清偵查範圍，並過濾172支監視器和密錄器，不斷反覆比對、抽絲剝繭、綜合研判，彷若大海撈針一般，終於將兩名嫌犯查緝到案。