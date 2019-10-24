全場圍剿！葉元之護航韓國瑜「不是每個高山都要蓋升旗台」

▲葉元之護航韓國瑜。（圖／翻攝鄭知道了）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜提議要在全台3千公尺以上高山蓋升旗台，引發議論。對此，新北市議員葉元在政論節目中之替韓國瑜護航，「又不是每座山都蓋」，結果引起其他來賓圍剿。

政論節目《鄭知道了》23日晚間討論韓國瑜提議在高山蓋升旗台議題。民進黨新北市議員何博文表示，韓國瑜現在要在高山設升旗台，「下一步就是要立銅像了」，愛國心不是這樣用的，「你說一個會去中聯辦認同一國兩制的人，他愛哪個國家？」而且，在高山上蓋升旗台，旗桿很長又是金屬，「難道是要引雷來打山壁嗎？實在是很荒謬。」

何博文也替葉元之挺韓行為擔心，「政治之路長長久久，不需要這麼犧牲」。葉元之則說，那是民眾講說要設，韓國瑜就是回應他們盡量做，「他沒有說要做」，若要做的話就要評估，如果評估都不可以做，就都不要做。

資深媒體人陳東豪表示，如果韓市長想要表達對國旗的熱愛，可以在出征過程中帶隊去三千公尺高山，拿國旗去飄揚，現在時代不一樣了，不要把五、六零年代的事情，拿出來，如果他去中國訪問帶國旗，那真的要幫他拍拍手。

高山設升旗台議題鬧的沸沸揚揚，韓國瑜24日來到雲林台西安西府參拜接受媒體聯訪時，解釋蓋升旗台一事，直指自己當時就直言「難度很高」，「我們能做的，是把年久失修的升旗台考慮整修、整理乾淨，其他一定看狀況，不是想到哪就做到哪！」

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