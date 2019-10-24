菲籍戀人要來台見面！她狂盧銀行櫃員：我要匯錢給他買機票　險遭詐

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

楊姓女子跑到銀行說要匯款給海外網友1千元美金，行員驚覺有詐立即通報，警察到場後楊女隨即改口說錢是要匯給哥哥，明顯前後說詞不一，員警見她已掉入詐騙集團的陷阱裡，趕緊向她詳細分析，她才終於鬆口表示是要借錢給網戀的菲籍男網友買機票，好讓2人趕快見面，所幸最終在員警勸說下楊女成功守住錢財。

▲楊姓女子跑進銀行稱要匯錢給菲籍男網友，行員驚覺有詐立即通知警方到場處理。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄新興分局前金分駐所22日接獲1名銀行行員來電通報，稱有名41歲的楊姓女子要匯款給海外網友美金1000元（約3萬元台幣），行員在與楊女的溝通過程中，發現她匯款流向不單純，疑遭詐騙，趕緊通知警方。

警方到場後，楊女隨即改口表示錢是要匯錢給親哥哥的，與當初向行員所說的大不相同，且因帳戶在菲律賓，員警懷疑她已遭詐騙集團控制，立即阻止楊女匯款，向她詳細分析當中的可疑之處，規勸她把錢收好。

在警方的耐心勸說下，楊女終於卸下心防，鬆口表示匯款對象是在通訊軟體上認識的菲籍男網友，2人目前已聊天一段時間互有好感，對方表示想來台灣和她面但沒錢買機票，於是向她預借現金1000美元買機票，好讓2人能快快相見歡。

楊女起初因深信男網友的句句情話而堅持要匯款，所幸遇上好心員警才及時保住錢財。前金所所長黃明泰表示，「若接到可疑電話，先靜下心來，千萬別被詐騙集團牽著鼻子走，更切勿隨意提供個人資料或依照指示提款或轉帳」，呼籲民眾若有任何疑義皆可尋求警方協助，或打165反詐騙專線查證。

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