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特斯拉上海超級工廠曝光　Model 3建造成本比美國低65%

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▲▼上海特斯拉超級工廠。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲上海特斯拉超級工廠衝壓車間。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者曾俊豪／綜合報導

特斯拉今（24日）發佈第三季度財報，並宣佈特斯拉上海工廠已提前進入了試生產階段，工廠內部照片也首度曝光。特斯拉在致股東函中提到，「已在上海超級工廠試生產整車，從車身到噴漆再到總裝，後續將開始上海超級工廠的大規模量產和交付。」

《澎湃新聞》報導，特斯拉股東函指出，公司大大提高了新生產線的執行速度，上海超級工廠的建成時間為10個月，目前已做好投入生產的準備，而其建造成本卻比美國的Model 3生產線降低了約65%。

股東函提到，持續的銷量增長和成本控制是實現可持續的、行業領先盈利能力的重要組合。而目前，中國是中型豪華轎車的最大市場，由於Model 3的價格與中型燃油轎車相當，相信中國可能會成為Model 3的最大市場。

▲▼上海特斯拉超級工廠。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲上海特斯拉超級工廠車身車間。（圖／翻攝澎湃新聞）

特斯拉CEO馬斯克也在財報會後的電話會議上，就上海工廠生產Model 3發表談話，他指出，公司正在大力提高產量，預期會在幾個月後達到全產能生產。」至於上海工廠新建的廠房用途，馬斯克則回應，第二棟建築物是為了用於電池和模塊的生產，特斯拉也會加建大量的結構，來為Model Y的生產來做準備。

財報顯示，特斯拉第三季度營收為63.03億美元，與去年同期的68億美元相比下降了8%；調整後歸屬股東的淨利潤為1.43億美元，優於市場預期的2.57億美元虧損；調整後每股收益為1.91美元，同比下降37%。財報公佈後，特斯拉股價在盤後飆升超過20%，每股305.99美元，創今年2月以來新高。

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