高市400公尺道路有83處補釘！騎士像玩越野車　綠議員批：路平「完全破功」

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜上任後將「路平」列為施政重點，然而，民進黨市議員林智鴻卻發現，鳳山大明路上短短400公尺，人孔蓋加上坑洞就有83處，民眾投訴案件也大大增加，痛批市府的路平「完全破功」。

▲高雄市議員林智鴻痛批韓市府路平破功。（資料照／記者屠惠剛攝）

林智鴻24日在市議會的工務部門質詢時播放一段影片，而影片中的鳳山大明路上，短短400公尺的道路，包含人孔蓋、坑洞及補釘就有83處，騎機車在大明路上，就宛如在騎越野車，痛批高市府的路平政績是在說大話。

▲▼大明路400公尺道路上就有83處補釘，議員林智鴻痛批完全破功。（圖／記者吳奕靖攝）

工務局長吳昌明則回應，2019年高雄市已刨鋪了252條，數字很漂亮。不過，林智鴻立刻提出去年數據，指出前市府執行道路刨鋪共317萬平方公尺，對比韓市府所做出來的，還多了50萬平方公尺。

林智鴻再提出，市府1999聯合服務中心受理民眾投訴的案件中，光是針對路不平的投訴就有9219件，相較於2018年的7267件及2017年的4230件都還要多，讓他忍不住痛批，韓國於誇大其辭，只會說大話，路平根本就是「完全破功」。

針對林智鴻所說投訴案變多，王淺秋事後回應，投訴案變多，並不代表品質不好。王淺秋表示，市民是認為現在撥打1999來表達意見的機會變多了，且也都能得到改善，因此，市民在發現問題時，才會趕緊撥打電話告訴市府，「不能因為投訴電話變多，就以此來判定路平破功，這樣有失公允」。

▲高雄市政府養工處主秘李政頴回應，大明路還沒開始進行計畫性刨鋪，但已積極跟相關單位協調。（圖／記者吳奕靖攝）

此外，高雄市政府養工處主秘李政頴也表示，道路計畫性刨鋪的順序會以道路破損率來決定施工順序，而大明路這個路段是還沒做計畫性刨鋪的路段，但市府已經積極在跟相關單位做協調，希望能盡快針對此路段刨鋪。