「聯合國醫生」來台創業需金援　桃園婦險遭詐17萬積蓄

▲桃園市許姓婦人23日在中壢區某銀行欲匯款17萬元，行員與警員及時勸阻，保住許婦辛苦存下來的17萬元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名許姓婦人23日上午在中壢區某銀行欲匯款，行員察覺許婦要辦匯款，但一直查看手機訊息，研判可能遭詐騙趕緊報警處理，員警趕來詢問，許婦稱有自稱是聯合國醫生的網友，因來台創業寄了相關核准文件快遞，急需5550美金費用，折合台幣約17萬元，希望許婦先行墊付再歸還，員警說明此為國際詐騙案件手法，經勸說後，許婦才恍然大悟，保住辛苦積蓄。

警方指出，72歲的許姓婦人是獨居者，每月靠領取老人年金維生，省吃儉用存下來近20萬元，日前上網認識自稱是聯合國醫生的網友，該網友每日固定噓寒問暖還以姊弟與許婦相稱，溫情攻勢讓許婦落入圈套。

23日詐騙集團假扮醫生佯稱要來台創業，寄了相關核准文件與現金到台灣，另一方則假扮國際快遞業者，佯稱台灣段快遞費需5550美元，折合台幣約17萬元，許婦被詐騙集團分飾兩角騙得團團轉，真的以為網友有寄送包裹，準備將辛苦積蓄幫忙網友先墊付。

▲許姓婦人23日在中壢區某銀行欲匯款，行員與警員解說下，保住許婦以老人年金辛苦存下來的17萬元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

許婦於23日上午10時15分，依詐團快遞指示前往銀行準備匯款，因不斷滑手機與照相回報匯款狀況引起行員注意，懷疑許婦遭詐騙立即通報警方處理，許起初深信「醫生弟弟」是真心真意來台創業，員警詢問許婦，才知道平常獨居缺乏親人關愛，遂讓詐騙集團抓住弱點，以溫情攻勢瓦解許婦心防，員警解說此為詐騙集團慣用手法，許婦坦承從未見過網友，經員警解說後才恍然大悟，辛苦積蓄險遭詐騙。

中壢警方呼籲，千萬勿相信從未見面網路交友，詐騙集團善於利用人性弱點噓寒問暖，佯稱外國醫生、企業家、軍官等身分誘騙匯款，這種典型國際詐騙手法提醒大眾勿輕信受騙，有任何疑問均可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線查詢。

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