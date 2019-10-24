

▲tvN 韓國綜合娛樂頻道（圖／翻攝tvN臉書）



記者陳世昌／台北報導



繼日前申請更換龍祥電影台、Z頻道、JET、國興等4頻道，台北「北都數位有線電視」已決定本周再向NCC提出4個頻道更換申請，分別是第24台MOMO親子台、第31台衛視中文台、第69台FOX Movies、第78台FOX頻道，有近6萬收視戶將受影響，但最終仍需NCC核可並跑馬預告後才能更換。



北都表示，日前與大享、優視、浩鳴3家代理商的授權費協商破局後，應NCC要求開始處理頻道替換工作，日前第一波的第125台Z頻道-更換為NHK資訊頻道、第64台LS龍祥-更換為壹電影、第45台JET 綜合台更換為-壹電視綜合台、第76台國興衛視更換為WaKuWaKu Japan，更換案已送NCC審理中。





▲Wanner TV（圖／翻攝YouTube）



北都24日再規劃第二波頻道更換計畫，預計更換頻道如下：



CH24 MOMO親子台->Boomerang卡通台

CH31 衛視中文台->tvN

CH69 FOX Movies ->Wanner TV

CH78 FOX ->HGTV



北都表示，第二波更換的頻道屬於「優視」代理商旗下頻道，北都與優視在10月17日仍有進行協商，但雙方條件依然無法取得共識，由於代理商堅持以MG10(台北市行政戶數的10%)為授權費計價標準，佔掉一大部份授權費預算，只能夠購買「國家地理頻道、衛視電影、衛視合家歡」3個頻道。



北都表示，HGTV樂活頻道是美國付費電視頻道，由Discovery擁有，2016年HGTV超越美國有線電視新聞網，成為美國第三大有線電視頻道，僅次於福克斯新聞和ESPN；tvN（Total Variety Network）是CJ E&M所擁有的韓國綜合娛樂頻道；Warner TV由時代華納旗下的HBO Asia與HBO拉丁美洲集團所有，節目主要播映美國電影及電視劇。

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