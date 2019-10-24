　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

揪甘心！清水警巡邏發現弱勢戶　親送物資到家

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台中市清水警分局員警巡邏發現弱勢戶，結合善心人士送物資到家。（圖／警方提供）

▲台中市清水警分局員警巡邏發現弱勢戶，結合善心人士送物資到家。（圖／警方提供）

記者白珈陽／台中報導

天氣漸漸轉涼，台中市清水警分局大秀派出所警員日前巡邏時發現弱勢戶，於17、18日結合里長及地方善心廟宇，捐贈白米、麵條、醬油、罐頭等民生物資，關懷轄內中低收入戶及弱勢家庭，民眾見派出所長及員警竟親自送物資到住家，感動得說：「揪甘心！」

大秀所員警利用勤區查察時段深入轄區探訪，發現轄內有許多弱勢民眾亟待社會伸出援手，舉凡獨居老人或是家暴受害者等等，員警更曾查訪到兩名弱勢民眾合租一屋互相扶持，其中一名為視障人士，兩人皆依賴政府補助金過生活，經濟拮据。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中市清水警分局員警巡邏發現弱勢戶，結合善心人士捐贈白米、麵條、醬油、罐頭等民生物資。

員警值勤餘時與所長賴進忠談論轄區弱勢民眾狀況，經賴訪視了解後，主動結合里長協調地方廟宇及善心人士，捐贈柴米油鹽等基本民生物資供予弱勢民眾。

賴進忠表示，警察主要工作除社會秩序維護外，透過勤區員警深入社會角落，如遇轄區內弱勢居民，通報社政機關予以及時協助更是人民褓姆職責所在，盼藉著此次關懷弱勢致贈物資善舉，喚起更多社會大眾與企業的愛心，進而達到拋磚引玉效果，來幫助更多需要幫助的人。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

【更多新聞】

石虎監測相機大盜落網！　「連偷38台」拒吐露作案動機

碰！台中BMW男疑恍神　擦撞中央分隔島翻覆橫躺車道

男童咖啡廳「指甲刮牆壁」塗鴉　媽媽撇一眼繼續聊…店家氣炸PO網！

ET快訊
即／貨車藏39具屍體　英媒：死者全是中國人
即／何猷君宣布奚夢瑤生子！澳門賭王第五代長孫誕生
她逛博物館被「熱顯像儀」拍到左胸紅斑　竟發現罹患乳癌
想訂機上特別餐！內行激推「尊爵神餐」爆冷門：全機只有你吃
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高麗菜量足價低　彰化二林農民開放自採「4顆50元」

長跑女王朱韻丞800公尺三連霸　女拳王陳念琴首度奪金

獲前瞻水環境核定8億　林智堅帶美國墾務局騎單車看海景

知名熱汽球吸人氣　台東勇闖大阪旅展

全運會落幕　台東縣代表隊獲獎數創近年新高

彩繪燈籠為大園仁壽宮慶成五朝圓醮暖身　祈合境平安

嘉大百年校慶26日登場　百年花卉展暨典藏茗茶封籤先登場

南警偵破水萍塭公園蛋襲案　黃偉哲頒獎勉員警辦案辛勞

揪甘心！清水警巡邏發現弱勢戶　親送物資到家

因應捷運2020年通車　台中招考528人月薪最高36K

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

神複製《牠》駭人小丑潘尼懷斯　小胖合照嚇瘋、女孩「主動討抱」

猛男群扮演超羞恥「特殊刑警科」外送員見肌肉棒子衝出傻眼尬笑

浪浪遭車撞！頭部重創+右眼失明　水溝內痛苦爬行...獲救後奇蹟重生

日男挑戰用「超粗吸管」喝珍奶　整碗回流爆噴！悲慘下場網笑翻

雙B女追撞特斯拉！Call老公求救 他開保時捷嗆受害者：爛車才被撞

高麗菜量足價低　彰化二林農民開放自採「4顆50元」

長跑女王朱韻丞800公尺三連霸　女拳王陳念琴首度奪金

獲前瞻水環境核定8億　林智堅帶美國墾務局騎單車看海景

知名熱汽球吸人氣　台東勇闖大阪旅展

全運會落幕　台東縣代表隊獲獎數創近年新高

彩繪燈籠為大園仁壽宮慶成五朝圓醮暖身　祈合境平安

嘉大百年校慶26日登場　百年花卉展暨典藏茗茶封籤先登場

南警偵破水萍塭公園蛋襲案　黃偉哲頒獎勉員警辦案辛勞

揪甘心！清水警巡邏發現弱勢戶　親送物資到家

因應捷運2020年通車　台中招考528人月薪最高36K

秋冬「柔和粉眼燻眼妝」必學，化身溫柔小姊姊

高麗菜量足價低　彰化二林農民開放自採「4顆50元」

中職／鄭凱文首度拿金手套　純後援史上第一人

李亞萍哭認余苑綺「是末期了」：心裡有數！ 愛女「直腸只剩2公分」每天躲被裡哭

劉致榮提早約定紅襪不後悔　簽約金以後再賺回來

8個月偷4次！　無業男潛工地大樓竊電纜變賣　加重竊盜罪起訴

KD心中最佳隊友陣容「沒柯瑞有嘴綠」　停頓5秒後場選厄文、哈登

到賣場買洗衣精！她扛2大袋回家「一看殘念飆粗口」　千人狂點頭：妳不孤單

「抓猛」本季首戰轟怪物級雙20　生涯33次現役第二人

快訊/英貨車凍屍案 39名死者全是中國籍

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

地方熱門新聞

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

網傳虎尾「外送員大亂撞」　真相曝光

欣桃瓦斯到府檢查管線　免費的！

小吃攤徵洗碗工偏好「歐巴桑」被開罰10萬！

彰警肇事逃逸　被調職記1大過

桃園農田水利會　青埔大樓舉行上樑

「黃亞細肉骨茶」桃園首發店　10/24開幕

羅東夜市周邊路面　出現藍色標線

南警一分局至幼兒園宣導

「小丑視界」　斗六太平老街封街辦同樂會

全嘉首件交通號誌、標誌、路燈共桿工程立桿施作

「兒童故事館」重創待修

韓國瑜24日雲林行　將大展廚藝身手

因應捷運明年通車　台中招考528人月薪36K

更多熱門

相關新聞

我爸的槍放在抽屜！國小童嚇壞員警

我爸的槍放在抽屜！國小童嚇壞員警

一群國小學童參加校方安排的法治教育去參觀派出所，就在員警介紹警局環境、警用裝備時，其中一名小朋友突然語出驚人：「我爸的槍放在抽屜裡！」，頓時場面一窒，所有員警看著該小朋友，正要向他細問時，他又補上了一句：「是生存遊戲的玩具槍啦」，才讓在場所有大人鬆了一口氣。

疲勞駕駛釀禍　害小貨車「穿越」分隔島再撞轎車

疲勞駕駛釀禍　害小貨車「穿越」分隔島再撞轎車

韓國瑜紫雲巖喊話：我是清水的一份子

韓國瑜紫雲巖喊話：我是清水的一份子

清水少年闖紅燈遭撞　顱內出血命危

清水少年闖紅燈遭撞　顱內出血命危

關鍵字：

清水

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

余苑綺癌轉移肝肺…醫：已經第四期！

何嘉文認「認識具惠善」！揭對方私下變臉性格

他手機藏可怕照片　女友輕生

建中生都不叫外送？　學長解答了

Amber送完雪莉憔悴現身！　粉絲哭了：她的眼睛

小禎離婚突告白！網肉搜許先生…直播公開真面目

信女兒生母罕見出聲「我沒做錯事！」

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

正妹主播「胸前藏吉娃娃」笑翻網

女神級外送員站門口　竟是美胸女星

老師強行壓腿！6歲女童當場癱瘓

妻蒸菜！他一掀鍋蓋「筷子熔變形」

30年猛鬼國宅誘女上頂樓！她驚醒：有人招手

更多

最夯影音

更多
台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好
衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面