揪甘心！清水警巡邏發現弱勢戶　親送物資到家

▲台中市清水警分局員警巡邏發現弱勢戶，結合善心人士送物資到家。（圖／警方提供）

記者白珈陽／台中報導

天氣漸漸轉涼，台中市清水警分局大秀派出所警員日前巡邏時發現弱勢戶，於17、18日結合里長及地方善心廟宇，捐贈白米、麵條、醬油、罐頭等民生物資，關懷轄內中低收入戶及弱勢家庭，民眾見派出所長及員警竟親自送物資到住家，感動得說：「揪甘心！」

大秀所員警利用勤區查察時段深入轄區探訪，發現轄內有許多弱勢民眾亟待社會伸出援手，舉凡獨居老人或是家暴受害者等等，員警更曾查訪到兩名弱勢民眾合租一屋互相扶持，其中一名為視障人士，兩人皆依賴政府補助金過生活，經濟拮据。

▲台中市清水警分局員警巡邏發現弱勢戶，結合善心人士捐贈白米、麵條、醬油、罐頭等民生物資。

員警值勤餘時與所長賴進忠談論轄區弱勢民眾狀況，經賴訪視了解後，主動結合里長協調地方廟宇及善心人士，捐贈柴米油鹽等基本民生物資供予弱勢民眾。

賴進忠表示，警察主要工作除社會秩序維護外，透過勤區員警深入社會角落，如遇轄區內弱勢居民，通報社政機關予以及時協助更是人民褓姆職責所在，盼藉著此次關懷弱勢致贈物資善舉，喚起更多社會大眾與企業的愛心，進而達到拋磚引玉效果，來幫助更多需要幫助的人。

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