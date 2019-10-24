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被罵「死泰國人、賠錢貨」 遭霸凌的制服主人揭曉...8位網紅自述悲慘經歷

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▲▼教育部PO出8張制服照片，上面繡著8個綽號，都是曾經遭受霸凌的知名youtuber。（圖／教育部提供）

▲教育部PO出8張制服照片，上面繡著8個綽號，都是曾經遭受霸凌的知名youtuber。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

校園霸凌事件層出不窮，教育部21日在臉書PO出8張繡著綽號的制服照片，綽號包括「那個沒屌的」、「高額頭」、「綠茶表」、「娘炮」、「太平洋」、「自以為混血」、「醜矮子」等，而這些綽號原有者都是YouTuber或影劇名人，不經讓網友好奇這些人是誰。教育部今（24日）公布8件制服的主人身分，8人也將在各自網路平台講述自己的「霸凌」故事。

教育部今日公佈8位響應活動的網紅，包括，陳彥婷Tiffany、莊酷炫（小苦苓）、歐陽靖、一謙 ( 各種同學 )、雲蔚（各種同學）、HOOK、癡癡 ( 白癡公主 )、千千 ( 千千進食中 )。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 網紅千千 。（圖／翻攝千千進食中臉書）

▲網紅千千 。（圖／翻攝千千進食中臉書）

網紅千千今日在臉書上分享自己曾經被霸凌的故事，她指出，以前曾被罵過「臉腫得跟豬一樣還貼雙眼皮，噁心」、「整天PS自欺欺人醜得要死」、「眉毛畫這麼粗毛毛蟲兩條」、「老女人」、「自以為混血不過就是混泰國的」、「死泰國人」這些都伴隨著她的求學和實習時期，甚至還在她爸爸狀況很不好危急的時候留言說，「你爸爸今天會這樣都是因為你這個賠錢貨」。

千千說，這種日子斷斷續續了一段時間，最後還是尋求法律途徑解決，即便最後找出了其中一個來源，但依舊疑神疑鬼不敢和以前的同學聯絡，甚至不敢跟外面的人接觸，一要踏出門就像有個大石壓在她胸口似的開始爆哭，室友擔心她，還刻意邀請她參加他和他朋友聚會，慢慢融入其他人群。而這個狀態一直持續到約五六年前才漸漸好轉。

▲▼教育部PO出8張制服照片，上面繡著8個綽號，都是曾經遭受霸凌的知名youtuber。（圖／教育部提供）

▲▼教育部PO出8張制服照片，上面繡著8個綽號，都是曾經遭受霸凌的知名youtuber。（圖／教育部提供）

▲▼教育部PO出8張制服照片，上面繡著8個綽號，都是曾經遭受霸凌的知名youtuber。（圖／教育部提供）

千千表示，即便現在成為公眾人物，每天面對不管是有心還是無意的「關心」，回看以前這些文字還是覺得很椎心，很想給當時因為不知道能相信誰，不敢跟任何朋友聯絡的她一個擁抱。很感謝因為過去的碰撞而成就了現在的我，面對各種負面的聲音將它變成前進的養分。

針對教育部反霸凌影片的主題「你的標籤，我的驕傲」，千千說，自己也曾因為不一樣而封閉自己沒自信，但也因如此才更應該認同跟肯定自己，讓自己成為更好的人，也希望大家除了學習喜歡自己之外，也能尊重彼此的不同，標籤難以避免，但至少可以先從移除負面印象及惡意開始，讓身邊減少霸凌，世界更溫暖。

▲▼教育部PO出8張制服照片，上面繡著8個綽號，都是曾經遭受霸凌的知名youtuber。（圖／教育部提供）

▲教育部PO出8張制服照片，上面繡著8個綽號，都是曾經遭受霸凌的知名youtuber。（圖／教育部提供）
 

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