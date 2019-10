美食外送平台自律公約出爐！Uber Eats、戶戶送承諾「外送員7大安全保障」

▲美食外送平台外送員職安問題備受關注。(圖/記者林敬旻攝)



記者蕭筠/台北報導

美食外送平台近來連續發生foodpanda、Uber Eats2起外送員車禍死亡事件,職安問題備受外界關注。今(24)日台灣協作暨共享經濟協會(SEAT)發布最新「美食外送平台業者自律公約」,其中,針對外送員安全保障共有7大條例,首波響應業者則有Uber Eats、Deliveroo 戶戶送、GoGoVan、 Lalamove。

請繼續往下閱讀...

▲Uber Eats響應此自律公約。(圖/記者林敬旻攝)



台灣協作暨共享經濟協會稍早發布最新「美食外送平台業者自律公約」,公約主要針對消費者權益促、外送員安全保障 、食品安全把關進行自律約束 ,其中,為因應近期接連發生外送員意外事故,響應業者皆同意更嚴謹把關外送員駕駛執照、 資格與保險,並積極配合交通主管機關宣導安全駕駛行為,更承諾在不影響用戶隱私權前提下,妥善運用平台資料及數據,和交通主管機關及道路安全執法機關之良性合作與互動 ,以減少道路事故風險。

理事長彭仕邦表示,「SEAT協會將持續和金管會、勞動部、交通部、國發會以及保險業者或公協會等溝通,盼能夠於近期催生適合外送平台以及外送員作業型態的商業保險」,最後建議,因以服務業為核心的勞動基準定義不明,但隨著數位經濟興起,彈性自由工作已成趨勢,「呼籲政府應該正面應對,積極發展數位新經濟與符合新世代、不同型態工作者期待的法規環境」。

「美食外送平台業者自律公約」如下:

一、自律公約內容

外送夥伴安全保障

1. 確認外送夥伴於上線提供服務前應備有相關之保險保障。

2. 確認外送夥伴具備相關駕駛執照與資格。

3. 在不影響用戶隱私權並在法律允許的前提下,妥善運用平台資料與數據,積極強化與

交通主管機關及道路安全執法機關之良性合作與互動,以期有效減少道路事故風險。

4. 共同提升外送夥伴道路交通安全意識,敦促安全駕駛,並積極配合交通主管機關宣導 不搶快、行程中將手機妥善放置,除注意路線外不滑手機、謹慎注意行車中的各項狀

況。

5. 比照政府機關颱風與異常氣候標準,暫停平台服務或調整服務範圍,保障外送夥伴外

送員安全。

6. 依平台營運狀況,制定外送夥伴危害辨識標準,並進行告知。

7. 推動與外送員間相關聯繫機制,盡合理努力提供外送員協助。

食品安全把關

1. 運送作業之執行

a. 敦促外送夥伴使用外送保溫袋、容器。

b. 敦促外送夥伴清潔保溫袋、容器。

c. 有效的提供外送保溫袋、容器之替換機制。

2. 運送安全性之有效提升

a. 冷熱食應分別隔離置放,妥適維持溫度控制 。

b. 建議最適路徑以求更有效率之運送方式,力求食物保持新鮮度 。

c. 敦促外送夥伴以合作餐廳之包裝方式原樣運送,外送夥伴不直接接觸食品。

3. 合作餐廳品質檢視

a. 敦促合作餐廳於交付食物時,妥善包裝且無食材、湯汁外漏。

b. 敦促合作餐廳履行食品衛生安全規範。

c. 各會員業者完成食品業者登錄作業 。

消費者權益促進

1. 建立與消費者間客戶服務聯繫管道

a. 營運全時段客服聯繫管道。

b. 客服團隊應對及客訴處理能力之教育訓練。

2. 作業流程優化

a. 制定並公開揭露消費者服務條款。

b. 滾動式檢視客訴處理原則。

二、法規遵循與政策參與

1. 本公約係秉持各項法規之精神所擬定。 依照職業安全衛生法、食品安全衛生管理法等相關法規命令辦理。

2. 本公約內容若經增刪修改,將另行公告並重新簽署。

3. 各會員業者同意積極並持續與政府單位建立對話,力求恪遵政府法令規範,並將積極

反饋平台經驗及實際執行狀況,協助政府進行妥善而通盤的法規制定與規管。

三、修訂歷程

本公約訂立於2019年10月23日。