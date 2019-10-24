北聯八仙會悍將曾臨演《角頭》　臉書秀名車穿台警防彈背心

▲北聯幫綽號「醬油」的王男臉書大秀名車，身穿台警防彈背心令人起疑。（圖／翻攝王男臉書）

記者張君豪／台北報導

出身台北市北投區望族、現任北聯幫八仙會會長黃姓男子（29歲）遭刑事局逮捕提報組織犯罪，警方私下透露，北聯幫八仙會作風兇狠，其中黃姓會長的左右手、綽號「醬油」的王姓男子臉書大喇喇放上自己身穿台灣警察防彈背心的照片，令人起疑他們與警方的關係；警方調查王男還曾擔任國片《角頭二》臨時演員，作風相當高調，臉書經常上傳各式名車照片大方炫富，卻涉及多起討債鬥毆事件。

▲北聯幫綽號醬油的王男臉書大秀名車。（圖／翻攝王男臉書）

熟悉北聯幫生態的警察私下表示，北聯幫勢力範圍大抵在台北市北投、大同區及竹圍一代，幫內中生代因北投近年經濟活動減少，活動範圍都轉移到台北市鬧區或新北市，而且多轉型經營當鋪、餐飲業、承包建案業務。

但北聯幫八仙會黃姓主嫌因家境富裕，自家族在北投區產業頗豐，雖然近年遭北市警方陸續以毒品、強盜等罪移送法辦，但仍在自家經營賭博網站、開設賭場抽頭，因為出手闊綽手腕靈活，吸引一幫死忠的小弟跟隨。

但北聯幫內中生代多仍恪守混兄弟不碰毒品的鐵律，因此幫內其他大老多與黃男保持距離，也知道這幫「小老弟」很衝動敢打敢殺，幫內不少資深幹部早有預感：「幫派都在轉型漂白賺錢，他們這樣搞，出事是早晚的事！」

【其他新聞】

►4檢警秘密抵港！將協商依慣例空橋「巧遇」陳同佳再返台受審

►網嘲拒陳同佳投案「閹割主權」 刑事局出擊：致函香港警務處派人赴港緝凶

►陳同佳來台管制大轉彎！移民署悄悄撤銷簽證註記 將可「自由行」入境台灣

►陳同佳來台受審關鍵曝！3年前有先例...解密「荃灣封屍案」3嫌赴港模式

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！