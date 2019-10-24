不分區角力戰開打！洪秀柱：韓國瑜對名單應有表達權利

▲國民黨主席吳敦義出席「木蘭有約，蓁心愛臺灣」造勢團結大會。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

對於國民黨主席吳敦義可能自列在不分區安全名單，洪秀柱4日表示，韓國瑜是總統參選人，應有表達意願的權利跟機會。

洪秀柱認為吳敦義若自排入不分區安全名單「沒什麼不適合」，但最重要的是，不管誰擔任不分區，所扮演的角色及未來發揮的功能，要從這個角度來看才能評斷適不適合。

針對不分區名單當中，是否希望韓國瑜有著墨的地方，洪秀柱說，應該要有，畢竟他是總統參選人，應有表達意願的權利跟機會，相信黨中央對於不分區的規劃會面面俱到，考慮到各方面的需求。

依國民黨規劃，不分區立委目前暫定10月24、25日這兩天請各級單位推薦，10月28號提名小組受理推薦，10月29至11月11號之間進行查核，11月13日將不分區立委排名順序提報中常會，11月16日召開中央委員會議做最後確認。彙整各界推薦的名單之後，根據功能性、代表性、均衡性三大指標，國民黨強調一定非常重視社會各界的提名。

吳敦義、韓國瑜國政顧問總召張善政以及多位國民黨立委下午出席「木蘭有約，蓁心愛台灣!贏回2020總統大選 立法委員全勝」團結誓師大會。吳敦義親授戰旗予蓁心愛台灣新住民總會長勤彭蓁，國民黨不分區立委的競爭也浮上檯面。

勤彭蓁針對是否有機會列入國民黨不分區名單表示，目前沒有聽到，她具有台商、新住民身份，對於國民黨來說是否一舉兩得？勤彭蓁說，「是的，我是台商會長，又有新住民身份。」若吳敦義邀請當不分區，是否會答應？勤彭蓁則表示，不知道，沒有邀請。

▲洪秀柱出席「木蘭有約，蓁心愛臺灣」造勢團結大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席吳敦義出席「木蘭有約，蓁心愛臺灣」造勢團結大會。（圖／記者林敬旻攝）

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