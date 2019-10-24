買套房當心！銀行貸款意願低　南北貸款利率差很大

▲銀行對於套房產品的貸款意願通常不高。（圖／記者徐斌慎攝）

記者詹宜軒／台北報導

房貸利率全面下探，唯獨套房產品「一枝獨秀」，利率為全類型房屋產品最高。專家分析，「對銀行來說，買套房多半被認定為投資行為。因此核貸利率跟成數，通常都不佳，銀行貸款意願低。」

根據聯徵中心第二季的新增房貸資料顯示，各類型產品包括公寓、透天、電梯大樓、別墅、樓中樓等產品，平均貸款利率多在1.72%~1.82%間，平均核貸成數也多在7成以上，顯見銀行認為自用型產品風險低，願意給較好的貸款條件。其中，僅有套房產品的平均貸款利率，仍超過2%，貸款成數也明顯低於其他產品。

信義房屋不動產企研室經理曾敬德表示，套房產品不僅貸款條件比其它自用產品差，南北的貸款條件，差異也大，「聯徵中心資料顯示雙北市的套房貸款利率約1.8%~1.9%，但中南部地區可能套房貸款利率平均在2.4%~2.5%。顯見在銀行眼中，雙北以外的都會區，套房產品並不是銀行眼中的優質資產。」

曾敬德補充，以高雄市為例，套房第二季的貸款利率為2.51%，樣本數也僅僅只有59件，實務經驗來看，高雄市15坪以內的套房因為總價不高，投資或收租型的買方，可能直接就付現買房，「顯見銀行認定，買套房屬於投資行為，貸款意願也並不積極。」

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