　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜：不可能每座高山都設升旗台！不是想到哪就能做到哪

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜出席嘉義漁業困境面談。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜。（資料照／記者賴君欣攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對3000公尺以上高山設升旗台的議題，國民黨總統參選人韓國瑜24日表示，要在每座山上都設升旗台是不可能的，不是說想到哪裡就可以做到哪。

韓國瑜說，此議題是他在嘉義座談時就有民眾提出，希望能在高山都豎立中華民國國旗，韓國瑜當場即回答，台灣3000公尺以上高山有兩百多座，要在每座山上都設升旗台是不可能的。

他說，大家熱愛中華民國非常好，但若要每座高山都設升旗台，必須考量景觀、以及路線等問題，困難度太高。不過，如果有些高山現在已設有升旗台，但因長年失修，沒照顧好的，可以考慮整修，其他的高山還要看狀況，不是說想到哪裡就可以做到哪。

針對總統大選選情，韓國瑜強調，總統大選很清楚，就是主要政黨的候選人，把心中的理想、論述，還有自己對民眾的承諾，直接告訴台澎金馬2300萬人民。至於總統蔡英文要爭取連任，應該要交出成績單，「告訴選民這三年半來，蔡英文到底為台灣民眾謀了什麼福利？是讓人民過得更富強、富裕，還是越來越貧窮？」

韓國瑜也指出，他不是執政者，而是在野黨，他必須要全面性的加強論述，不是一個點、一個線來看。他並再次呼籲執政的蔡英文總統，爭取連任就應該把成績單拿出來，台灣現況是越來越安全、還是越來越危險？台灣人民是越來越富有、還是越來越貧窮？執政者必須把執政成績單拿出來。

其他人也看了這些新聞...

決戰80天／「蔡賴配」壓線等著看韓國瑜的副手　賴清德返國後全力投入輔選
決戰80天／韓國瑜青年論壇登場：打破同溫層　歡迎「黑韓提問」
決戰80天／韓國瑜全國總後援會11月擴大動員　號召各地庶民揭竿起義

更多熱門新聞...

決戰100天／蔡英文拚連任「3主軸」　競總整合大選、黨中央主責立委
決戰100天／ 吳敦義殺雞儆猴　對郭台銘釋善意放眼國會龍頭
決戰100天／柯文哲雙十連假輔選起跑　10月下旬推第二波立委

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
余苑綺錯過黃金時間變癌症四期！早爆「恐怖隱形前兆」…醫：嚴重
石虎監測「偷機大盜」落網！接連盜38台　拒吐露作案動機
停止贊助金馬獎！「正式終止合作」瑪莎拉蒂說話了
殺人網美「正到逃過死刑」！人氣太高粉絲動員求情　法官改判輕罪
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／前故宮院長馮明珠替韓國瑜背書：文物一次展出　數位典藏當然可行

快訊／韓國瑜提故宮文物全展出遭打臉　張善政：批評的人沒數位腦袋！

影／被點列不分區第2名　吳敦義：不會不會！專業人員優先

影／王金平表態支持擔任立院龍頭　吳敦義笑開：謝謝！

影／吳敦義出席退警大會：蔡英文可能是「真博士」但那是假學識

蔡英文態度轉同意陳同佳投案　張善政：脫不了政治操作

影／蔡英文政府遭批陳同佳案髮夾彎　馬英九：選舉操作！哪件事不是？

綠議員圍攻問韓國瑜優點「至少講一項！」　侯友宜拒答：我檢討自己

3000m高山廣設升旗台？　韓國瑜：我昨天就說不可能了

呂秀蓮評蔡英文處理陳同佳案　「她是政治的蒙娜麗莎」

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

神複製《牠》駭人小丑潘尼懷斯　小胖合照嚇瘋、女孩「主動討抱」

猛男群扮演超羞恥「特殊刑警科」外送員見肌肉棒子衝出傻眼尬笑

浪浪遭車撞！頭部重創+右眼失明　水溝內痛苦爬行...獲救後奇蹟重生

雙B女追撞特斯拉！Call老公求救 他開保時捷嗆受害者：爛車才被撞

日男挑戰用「超粗吸管」喝珍奶　整碗回流爆噴！悲慘下場網笑翻

3000m高山廣設升旗台？　韓國瑜：我昨天就說不可能了

呂秀蓮評蔡英文處理陳同佳案　「她是政治的蒙娜麗莎」

買套房當心！銀行貸款意願低　南北貸款利率差很大

韓國瑜：不可能每座高山都設升旗台！不是想到哪就能做到哪

搶攻31.8萬首投族！韓國瑜27日北上辦青年論壇　放下手機「面對面聊天」

韓國瑜和群星手印永留高雄！花153萬建「星光大道」　議員怒批浪費公帑

財經網美讚爆吳怡農…不只有肌肉　「全台最瞭解國防預算的前幾人」

拒絕替韓國瑜輔選？　王金平：我是支持他選市長　後面就沒了

F-16V軍購案重大進展！　國防部證實已收到發價書草案

韓國瑜傾聽之旅第9天　楊秋興批離譜：要選總統才來傾聽

揪甘心！清水警巡邏發現弱勢戶　親送物資到家

12強／可惜兄弟無緣同隊！王躍霖入選　王維中：最開心是我

全運會／新北市前一戰球運差無緣決賽　今4比3退台南驚奇獲銅

舞力全開！2019臺中國際舞蹈嘉年華　劉真編制臺中城市舞

「3大族群」適合投保小額終老！專家點出關鍵：基本規劃顧好後　可另補6大保障

長毛臘腸拉肚子！媽妙招護毛「秒變綠鐘擺」　網笑炸：以為骨折

北聯八仙會超凶殘！強押賭客電擊棒虐打剁腳筋　假好心送醫

3000m高山廣設升旗台？　韓國瑜：我昨天就說不可能了

機智媽「手貼警示車格」：亂停就拖走　二寶秒變老司機！超狂家教讚爆

呂秀蓮評蔡英文處理陳同佳案　「她是政治的蒙娜麗莎」

購物品牌服務調查

網路購物平台受到不少消費者喜愛，目前哪些網路購物平台是消費者實際接觸或購買過？哪些特別服務，會讓消費者更樂意透過他們購買？哪個品牌又是最受網友們肯定與喜愛？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起..

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

政治熱門新聞

拿不到親民黨總統門票…王金平擬裸退告別

韓國瑜不知何時逆轉起風　寶傑驚：不要嚇我

台南市議員竟要求警局長：沒戴安全帽勸導就好

韓缺席古寧頭戰役70年　李正皓：金門人真的生氣了

大學生收1000元北上聽經！竟成統促黨聲援白狼

韓國瑜拋「台北故宮另址擴建」　70萬文物全展出

韓國瑜民調落後蔡英文這麼多　他直稱「詭異」

高山廣設升旗台？韓國瑜：不可能

快訊／陳同佳案髮夾彎遭疑認同一中　徐國勇怒嗆記者「講話客氣一點」

韓粉包尿布挺　他預言可拿800萬票

韓市長離奇政見秒被網友打臉

韓國瑜「高山廣設升旗台」　玉管處：恐引雷威脅山友

張善政：故宮文物一次展一定可以！

「傾聽之旅」2度臨時更改行程返高雄

更多熱門

相關新聞

搶攻首投族！韓國瑜27日辦青年論壇

搶攻首投族！韓國瑜27日辦青年論壇

中選會主委李進勇9月12日表示，明年選舉人數預估有1934萬76人，其中有31萬8208人是第一次投票的「首投族」。為搶攻年輕族群票倉，國民黨總統參選人韓國瑜27日將在台北舉辦「走出同溫層」首場實體青年活動，要大家「暫時離開鍵盤、放下手機，坐下來面對面聊聊天」。

吳怡農不只有肌肉　財經網美讚爆「最懂台灣國防預算」

吳怡農不只有肌肉　財經網美讚爆「最懂台灣國防預算」

幕後／爆藍營大老獻策陳同佳「自首」佈局一次看

幕後／爆藍營大老獻策陳同佳「自首」佈局一次看

高山廣設升旗台？韓國瑜：不可能

高山廣設升旗台？韓國瑜：不可能

驚訝韓國瑜喊「高山廣設升旗台」 蘇貞昌：荒謬！嚴重破壞山林

驚訝韓國瑜喊「高山廣設升旗台」 蘇貞昌：荒謬！嚴重破壞山林

關鍵字：

2020大選韓國瑜2020總統選舉2020大選升旗台

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

余苑綺癌轉移肝肺…醫：已經第四期！

何嘉文認「認識具惠善」！揭對方私下變臉性格

他手機藏可怕照片　女友輕生

建中生都不叫外送？　學長解答了

Amber送完雪莉憔悴現身！　粉絲哭了：她的眼睛

小禎離婚突告白！網肉搜許先生…直播公開真面目

信女兒生母罕見出聲「我沒做錯事！」

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

正妹主播「胸前藏吉娃娃」笑翻網

老師強行壓腿！6歲女童當場癱瘓

女神級外送員站門口　竟是美胸女星

30年猛鬼國宅誘女上頂樓！她驚醒：有人招手

妻蒸菜！他一掀鍋蓋「筷子熔變形」

更多

最夯影音

更多
台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好
衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面