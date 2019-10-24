韓國瑜：不可能每座高山都設升旗台！不是想到哪就能做到哪

▲韓國瑜。（資料照／記者賴君欣攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對3000公尺以上高山設升旗台的議題，國民黨總統參選人韓國瑜24日表示，要在每座山上都設升旗台是不可能的，不是說想到哪裡就可以做到哪。

韓國瑜說，此議題是他在嘉義座談時就有民眾提出，希望能在高山都豎立中華民國國旗，韓國瑜當場即回答，台灣3000公尺以上高山有兩百多座，要在每座山上都設升旗台是不可能的。

他說，大家熱愛中華民國非常好，但若要每座高山都設升旗台，必須考量景觀、以及路線等問題，困難度太高。不過，如果有些高山現在已設有升旗台，但因長年失修，沒照顧好的，可以考慮整修，其他的高山還要看狀況，不是說想到哪裡就可以做到哪。

針對總統大選選情，韓國瑜強調，總統大選很清楚，就是主要政黨的候選人，把心中的理想、論述，還有自己對民眾的承諾，直接告訴台澎金馬2300萬人民。至於總統蔡英文要爭取連任，應該要交出成績單，「告訴選民這三年半來，蔡英文到底為台灣民眾謀了什麼福利？是讓人民過得更富強、富裕，還是越來越貧窮？」

韓國瑜也指出，他不是執政者，而是在野黨，他必須要全面性的加強論述，不是一個點、一個線來看。他並再次呼籲執政的蔡英文總統，爭取連任就應該把成績單拿出來，台灣現況是越來越安全、還是越來越危險？台灣人民是越來越富有、還是越來越貧窮？執政者必須把執政成績單拿出來。

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