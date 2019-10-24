尚未收到選舉確認通知　黃之鋒角逐議員恐生變

▲黃之鋒「協尋」海怡西區選舉主任馬周佩芬。（圖／翻攝黃之鋒臉書）

記者曾俊豪／綜合報導

香港將於11月底舉行區議會選舉，並於今（24日）晚間舉行候選人簡介會和抽籤程序，登記參選海怡西選區的香港眾志秘書長黃之鋒上午再到南區民政署辦公室，要求當區選舉主任馬周佩芬，交待為何仍未決定是否准許他成為正式候選人。

黃之鋒在臉書上表示，自己提交第二次回覆至今已一星期，選舉主任馬周佩芬已讀不回，亦無第三輪追問，「我相信是政府仍在羅織DQ（意指：資格不符）我的理據，但在執行上遇到困難。」

他指出，上午前往南區民政處，追問工作人員為何仍未能核實參選資格以及考慮的因素，但到現場才發現，選舉主任不在辦公室，有消息指出，馬周佩芬請假沒上班，「反映選舉主任正承受某方面極大的政治壓力，合理推斷北京和港府已下達硬指令必須DQ我。

黃之鋒強調，自己的政治主張與其他已獲確認參選資格的候選人一樣：符合一國兩制，都是在基本法的框架下推展政見，亦從無主張港獨，假如仍然被DQ，則證明由始至終，政府只想審查篩選，拒絕公平選舉。

區議會選舉將於下月底舉行，今晚選區管理委員會將要舉行候選人簡介會和抽籤程序。此次區議會選舉雖然是地方選舉，但受到反送中示威活動的衝擊，使得其重要性及關注度都更甚以往。