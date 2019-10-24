掰了小禎12年情！李進良現身祝福：有任何需要我都會義無反顧

記者羅志華、陳豐德／台北報導

李進良與小禎（胡盈禎）12年婚姻劃下休止符，引發外界譁然。李進良24日下午因羅比珍妮醫材案出庭，對於小禎與「壁紙小開」丁春霆到家中約會，他表示小禎本來就有交朋友的權利，「之後她有任何需要我的時候都會義無反顧，一輩子給她最大的祝福。」

▲李進良出面祝福小禎，表示之後有任何需要都會義無反顧幫忙。（圖／記者羅志華攝）



李進良24日下午因羅比珍妮醫材案出庭，今天傳喚當時羅比的陳姓業務作證，釐清當時銷售、與診所接觸的細節。出庭後李進良受訪表示與小禎離婚雙方早已經達到共識，雙方溝通的管道都非常的好，強調是自己要謝謝小禎，給了他這些年經歷那麼多事情，給了他一個那麼可愛的女兒，「之後她有任何需要我的時候，其實我都會義無反顧，一輩子給她最大的祝福」。

李進良還說：「其實我們的生活都跟之前一樣，很認真的工作、照顧小孩，心情都沒什麼影響，她（小禎）本來就有交朋友的權利，只要她生活快樂、女兒也快樂就好。」

小禎自2007年與李進良在美國登記結婚後，男方桃花不斷，雙方2013年正式分居，曾經一度傳出要復合，近期因小禎和「壁紙小開」丁春霆有曖昧情，新男友也被女兒接受，讓小禎下定決心，23日被爆出已和李進良簽字離婚，雙方長達12年的感情糾葛終於畫下休止符。

小禎被週刊拍到和丁春霆到家中約會，新戀情受到外界高度關注。她和李進良分居7年分分合合，發文坦言沒想對外說離婚，是因為「這是這是塵封已久的家務事⋯⋯而且也不影響我的工作表現的情況下⋯⋯不需要拿家務事來煩任何人，再加上Emma也怕被同學笑跟指指點點的」，她為保護女兒，也特別向孩子同學喊話「同學們拜託成熟點，阿姨求你們了。」

回顧和李進良的12年婚姻，當中分居7年之久，「愛過、哭過、恨過、笑過」，但也從中學會放過自己，照顧好自己，強調雙方離婚後「依然是家人」，如今對前夫的感受，寫下「有過你，很好，也謝謝你讓我變成更好的自己⋯⋯謝謝你給了我一個可愛貼心的孩子！」最後也以「全劇終」形容12年來的歹戲拖棚。

有關新戀情，小禎並未提及，僅以Hashtag強調「先讓我好好享受單身」、「其實也算單身7年了」。她表示今後不會再回應，最後還向經紀人許永元喊話「以後靠你養我跟Emma。」

▼丁春霆「壁紙小開」與小禎爆出戀情。（圖／翻攝自丁春霆、小禎Instagram）



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