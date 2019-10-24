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勞動部與外送平台業者今開座談會　共達成4項協議

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▲▼勞動部職安署與外送業者達4項結論，職安署署長鄒子廉（左）。（圖／記者余弦妙攝）

▲勞動部職安署與外送業者達4項結論，職安署署長鄒子廉（左）。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

國慶連假接連發生外送員重大車禍致死事件，引發外界關注，對此勞動部積極介入除了對平台業者進行勞動檢查外，今（24）日更邀請9家外送平台業者來召開「研商食物外送業者合理分配派單等事宜會議」。勞動部職安署署長鄒子廉表示，今天與業者達成4項結論。

鄒子廉指出，為強化食物外送員勞動安全及權益保障，今日的座談會共邀請9家外送平台業者出席，其中街口外送請假，剩餘的Foodpanda、Uber Eats、Foodomo、Deliveroo戶戶送、Lalamove、Quick pick快點網路點餐、yo woo有無快送、Cutaway等8家業者皆出席。另外，台北市、新北市勞檢處與勞動部綜規司、關係司、保險司等業務單位也一同出席。

請繼續往下閱讀...

職安署表示，首先業者同意以安全為重，合理派單，將會是當天交通、天候狀況、送達件數、時間及地點等因素予以評估，並透過程式設計、演算法則適當分配派單，重新審視調整現行派單分配制度，避免不合理接單、逾時急催等機制，同時檢討計酬、獎勵、懲戒等制度，避免食物外送員送餐壓力。

此外，將會強化食物外送員保險保障，如果認定為僱傭關係者，應依法加入勞工保險，另外，非屬僱傭關係者，可透過相關職業工會加入勞工保險。另外，業者也同意強化相關商業保險機制，提升食物外送員的權益保障。

第三，外送作業必要安全防護措施，業者需提供食物外送員符合規定安全帽、反光背心、反光標示及連絡通訊設備等必要安全防護措施，並加強食物外送員作業安全訓練，以保障食物外送員外送安全。

最後，職安署也強調，未來將會強化食物外送作業安全指引法效性。就前項外送必要的安全防護措施，將依法制作業程序，擇期邀集相關業者及專家，依修法程序辦理。

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