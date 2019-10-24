Uber司機誤扣扳機「收槍→開槍」！　15歲少女腳踝被射穿大噴血

▲美國一名Uber司機不小心開槍射傷乘客 。（示意圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國佛羅里達州發生一起離譜案件，15歲少女布勞恩（Bailey Braun）於20日搭乘Uber，卻被駕駛哈波（Adrian Harper）不小心開槍，射穿腳踝，當場血流如注，因此住院打上石膏，幸好沒有大礙。據了解，駕駛目前已被停止使用程式，將面臨過失傷害的指控。

So scary. It's a miracle she wasn't seriously injured. 由 Daily Mail 發佈於 2019年10月23日 星期三

布勞恩與男友和其他人共乘Uber，上車後卻突然聽見一聲巨響，「我開始聽見嗡嗡作響的聲音，以為是什麼爆炸了。」她表示，哈波立刻慌張地跑過來，連忙道歉，「我當時還沒有任何感覺，但一下車、抬起腿時，只看見鮮血不斷流出。」

來自米拉馬爾（Miramar）的哈波供稱，他發現手槍被丟在座位上，想要把武器收進皮套裡，卻沒注意到手指已放進扳機護圈（Trigger Guard），一不小心就開槍，射傷坐在駕駛座後方的乘客。他向警方出示「隱藏持槍許可證」（Concealed-Carry License），槍械立刻被沒收。

▲15歲少女搭乘Uber，沒想到意外被射傷腳踝 。（示意圖／路透）

根據美國《國家廣播電台》（NBC），布勞恩已經打上石膏，幸好子彈從腳踝後方飛出，沒有傷及重要的骨骼與肌肉。警方認為，全案純屬意外，但27歲的哈波將面臨過失傷害的指控。

Uber在聲明中表示，公司嚴格禁止駕駛攜帶槍枝，已經停止哈波使用App的權利，也將配合執法單位進行調查。發言人說道，「這一起事件令人深感不安，我們的心與受害者和她的家屬同在。」

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