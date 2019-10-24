理財周刊／金價狂飆　投資黃金懶人包(二)

文／理周教育學苑

Ｑ：998期跟大家介紹了幾種台灣常見投資黃金的方式，像是實體黃金、黃金存摺、黃金ETF、差價合約等等，這次則要深入比較各工具的獲利及成本，因為使用投資工具不同，獲利狀態也會差很大，假使要投資黃金，怎麼判定自己適合哪一種方式？成本有哪些？

Ａ：投資人要購買黃金前，須先確定一件事「未來是否要拿到實體黃金」，粗略來說，如果未來需要拿到實體，一開始只能購買實體黃金或存黃金存摺，未來再做轉換，但如果只是想要賺到黃金漲幅價差，選擇就比較多元，像是黃金ETF、黃金期貨、外匯保證金等等這些差價合約(CFD)。

自中美貿易戰開打以來，金價不斷往上飆，但同樣是投資黃金，可能會因為選擇工具不同，最後獲利結果可能相差甚大，以下我們用黃金存摺及外匯保證金試算給大家看。

請繼續往下閱讀...

五月二日當時黃金一單位報價一二七六美金，來到九月二十七日，一單位金價為一四○九，中間價差一三三，如果讀者是到銀行購買一單位的黃金存摺，五個月下來約莫可獲利四千元台幣，投報率一○％。

但若用外匯保證金來參與黃金，假設我們投入的本金是一千美金，可以操作○．一單位的黃金，這五個月共漲了二○一○大點(○．一單位，一點等於一美金)，五個月計算下來共可獲利六萬九千元，投報率一八一％。

兩個商品比較下來，會發現同樣持有黃金五個月，透過價差交易獲利會比投資黃金存摺來得高很多，像是黃金ETF、黃金期貨、外匯保證金這些價差交易都有使用槓桿，所以能用小資金創造大獲利，因此如果只是純粹想要賺價差的讀者，還是建議使用這些差價合約的工具較佳。

【更多精采內容，請見《理財周刊》1000期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw】

