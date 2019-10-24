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Pixel 4螢幕更新率自動切回60Hz惹議　Google將推出更新

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▲▼Google Pixel 4。（圖／記者邱倢芯攝）

▲日前有網友發現，若將Pixel 4的螢幕亮度設定在75%（含）以下，螢幕更新率會自動降低至60Hz。（圖／記者邱倢芯攝）

記者王曉敏／綜合外電報導

近來每支旗艦智慧型手機發布時，總會伴隨一些「爭議」，就Google Pixel 4來說，目前為止就有諸如耗電快速、臉部辨識閉眼能解鎖等，現在又出現了號稱更新率達90Hz的OLED螢幕在75%亮度以下會自動降低至60Hz。目前已有用戶找出能強制開啟90Hz的方法，而稍早Google也表示將更新使90Hz更新率能在更多亮度條件下啟動。

Google日前指出，Pixel 4系列機款將根據螢幕顯示內容來調整螢幕更新率，以延長電池續航，但日前有網友發現，若將Pixel 4的螢幕亮度設定在75%（含）以下，螢幕更新率會自動降低至60Hz。

對此科技網站The Verge詢問Google得到的回答為：「我們設計了『流暢顯示』以便使用戶感受到90Hz更新率的好處，從而改善UI交互及內容消耗，而當螢幕顯示無須較高更新率時，也能透過降低更新率，將之回落為60Hz來節省電力。」

不過Google也指出，在某些情況下將強制使螢幕更新率固定為60Hz，如：用戶開啟省電模式、視訊或是一些手機亮度及環境條件等。「我們會不斷評估這些參數是否能帶來最佳的整體用戶體驗。」Google表示已計劃在未來幾周內推出一些更新，包括在更多螢幕亮度條件下啟動90Hz的更新率。

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