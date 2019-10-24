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酪農哭哭...缺工缺超大　農委會砸6千萬補助66台自動化設備

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▲▼青農魏文琮,畜牧業。（圖／魏文琮提供）

▲農委會下半年將補助66台自動化設備，改善酪農缺工問題。（示意圖／魏文琮提供）

記者許展溢／台北報導

台灣酪農業缺工嚴重，農委會今年5月開放農業移工申請，酪農不滿怒批就是找不人，政府卻規定要先雇用4名本國勞工，才能申請1名移工。農委會今（24 日）指出，下半年將補助66台自動化設備，經費約6千多萬，改善缺工。另外，開放引進外籍移工，截至9月底已核發認定函120件，至於酪農意見都會再檢討。

乳牛飼育為全年連續性作業，包括擠乳、餵料、發情觀察配種、畜舍清潔與廢汙處理等，每天必須進行且不得停歇，勞力付出程度高。農委會表示，除引進外籍移工外，也針對酪農場內擠乳及餵飼作業人力需求高，協助畜牧場導入AI自動化的省工經營模式。

請繼續往下閱讀...

農委會進一步說明，自106年至108年，農委會累計補助酪農購置9類77台自動化設備，今年下半年再加碼補助66台自動化設備，包含新增自動化擠乳系統（擠乳機器人1）類5台，31台鏟斗機、15台混合機等種類。以自動化擠乳系統為例，除可減少每日擠乳工時，更有助於提升牛隻每日產能。

另外，酪農業工作型態特殊，尤其每天2次擠乳作業都在清晨5至7點及傍晚5至7點，非屬一般常態工作時間，導致勞力招募極為不易，雖已輔導酪農導入自動化設備，但牧場內仍有無法以機器取代、須高度倚賴勞力密集的工作，今年開放申請移工至9月底，已核發認定函120件，酪農取得認定函後，即可向勞動部依程序申請外籍移工招募。

▲▼改善缺工多管齊下­—酪農導入自動化，省工有效。（圖／農委會提供）

▲農委會強調，已積極推動自動化設備及電子化精準管理，加強省工經營。（圖／農委會提供）

農委會畜牧處副處長王忠恕表示，目前120件由勞動部協助向越南、泰國接洽詢問意願，泰國也有派員到台灣牧場了解工作環境等情形，後續還要等兩國評估和審查等行政作業，雖然希望愈快愈好，但最快何時能讓移工進到牧場幫忙仍無法確定。

至於酪農不滿，要先雇用4名本國勞工，才能申請1名移工，王忠恕坦言明白酪農業辛苦，門檻有點高，但考慮本國勞工權益，才有此限制，他強調現階段仍是試辦方案，之後合不合等意見都會再檢討。

農委會強調，為因應動力不足及未來少子化現象，已積極推動自動化設備及電子化精準管理，以加強省工經營，另辦理二代酪農培訓、提供經營貸款、降低接班門檻、開放引進外籍移工投入酪農產業，多管齊下以緩解產業缺工問題，並可提升生產效率，讓酪農事業轉型得以永續經營。

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