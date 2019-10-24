理財周刊／嘉威生活明年獲利挑戰五元

文／王嘉佑

嘉威生活3557(文創股)轉型成功，營收開始有轉機，八月營收一．四三億(年增率26334%)，九月營收來到三．二五億(年增率17491%)。

嘉威已從光電產業正式轉型家居事業，將透過併購整合，完整生產製造到供貨給銷售商的一條龍供應鏈(IDM廠商)，從設計、製造到銷售如OEM、ODM、OBM的各種訂單模式都會是嘉威生活的營運模式。而第四季將進入歐美聖誕新年購物旺季，法人預期嘉威生活可望受惠歐美購物旺季，帶動需求提升營收將逐月創新高。

據了解，嘉威生活併購的企業母體為台商企業—政星實業集團，主要客戶為大型連鎖賣場沃爾瑪、好市多、OXO品牌等通路商，法人預期隨著進入產業旺季通路端的銷售需求將明顯增加，可望帶動嘉威生活營收動能將大幅成長。

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法人預估嘉威生活明年完整的合併營收約有一億美元以上實力，毛利率三五％以上，稅後盈餘部分更是有機會挑戰EPS五元的機會，投資人可觀察後續營收、毛利率的變化。

今年是嘉威生活轉型併購元年，未來將持續尋找具發展潛力的相關產業公司，以併購方式拓展業務，利用既有的生產基地、營運基礎達到品牌綜效，更會為嘉威生活帶來無限可能的營運模式。再者，因產業的獨特性且已經取得絕對的市占率，中長期可持續併購鞏固其產業龍頭地位，進而掌握絕對的產品優勢與提升毛利率。並且也可以朝品牌、通路產業整併下新的商業模式努力，達成併購後的最大綜效。

展望未來，嘉威生活的營運模式與產業能見度是可以期待的。

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