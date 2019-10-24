逛夜市被蛇精纏身！他「慘被捲成麻花腳」全身離奇失控　一看監視器毛炸

▲ 蛇示意圖。（圖／取自pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

一名男網友分享自己以前被「蛇精」纏身的經歷，讓他雙腳捲成麻花狀、不斷吐舌，無法控制身體的感覺歷歷在目。網友們看完也紛紛卡位坐等後續，「前幾天才經過那個蛇攤」、「求監視器畫面」。

一名男網友在臉書「靈異公社」中分享自己被「蛇精」纏住的故事。他回憶，9年前某個晚上，他到夜市逛街，無奈人潮洶湧，走沒幾步就會被卡住一下，當時他就被卡在一攤賣蛇肉的店家前。

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原PO不經意地往裝有蛇的籠子裡看，當下只覺得牠們很可憐，可能過不久就要被吃掉了，隨後買完東西後也就離開夜市回家。沒想到，他隔天吃完飯、趴在辦公室午休時，正要入睡的那一瞬間，他突然感覺自己的身體無法控制，頭部還不由自主地左右擺動，雙腳更是捲曲成麻花狀，甚至還不停吐舌頭，讓他當場嚇傻。

原PO隨後靠著意志力清醒了一些便趕緊掙脫，然後打電話給同事的老婆求救，「她是一位師姐，家裡開宮廟的。」他在電話中向師姐描述經過，對方則要他把手機開擴音，接著就隔空講了十幾分鐘聽不懂的「天語」。

▲原PO清醒一點後趕緊找師姐處理。（示意圖／取自pixabay）

師姐接著告訴原PO，其實他是被「蛇精」纏身了，「我暫時先跟祂談好條件，要祂不要傷害你。」並且要原PO隔天早上到宮廟和她會合處理。

原PO透露，他當天都覺得有人在控制他的身體。他好不容易撐了一晚，隔天和師姐見面時，對方請關公做主，要求蛇精離開他的身體，「但祂不願意，說祂修行已久好不容易等到機會，祂要帶走我。」師姐聽完後動怒了，告訴蛇精如果不願離開，就要請關公動刀讓祂無法超渡；最後經過一番討價還價，大家燒了些紙錢給蛇精當盤纏，祂才願意離開。原PO表示，紙錢一燒完，身體不舒服的感覺也隨之消失了。

事主回去上班後，和同事們分享這個經歷，大家都驚訝不已；更可怕的是，大夥隨後調了辦公室監視器來看，發現竟然真有此事。

▲原PO調出事發當時的監視器畫面，證明不是虛構故事。（示意圖／記者黃可昀攝）

原PO在故事的最後還說，這其實還不是結局，留下伏筆要大家等待精采的續集。網友們看完則是表示，「我都會去買那家蛇湯喝欸，但不敢內用」、「等後續」、「跪求監視器畫面」、「前幾天才經過蛇攤」、「我都會繞過那個蛇攤」。

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