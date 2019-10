司法 X 金馬影展　許宗力：觀眾可扮演兩小時法官、律師

▲司法院長許宗力,期許今年司法X金馬影展,能讓司法更貼近人民。(圖/記者吳銘峯攝)

記者吳銘峯/台北報導

司法院「司法影展」今年首度與「金馬影展」合作,精選7部國內、外司法相關議題電影,於全臺北、中、南三地影城盛大展開,讓民眾透過大螢幕,思考不同的司法面向問題。司法院長許宗力致詞時表示,在電影當中,觀眾可以嘗試扮演兩小時的法官或律師,在媒體輿論、潛藏的社會偏見之權益當中,尋找公理與正義的答案。

這次「司法影展」與金馬影展合作,的本諸「讓民眾從電影中發現日常生活的法律議題,讓法律透過影像與社會對話!」的初衷,藉由電影中的不同視角,思考當下的社會議題,並辦理映後座談會,邀請各界專家、學者及司法實務工作者,與觀影民眾共同探討司法議題,拉進法律與人民的距離。

許宗力在致詞時強調,他到現在都不曾忘記年輕時看「紐倫堡大審」、「梅岡城故事」等法律電影,心中的感動、震撼,至今難忘。因此他期望,在這次精挑細選的這幾部電影中,可以看出法律爭議不只是冰冷的咬文嚼字,還交織著性別、種族、宗教、傳統文化等各種複雜的因素。「在電影當中,觀眾可以共感當事人的處境,也可以扮演兩小時的法官或律師,在媒體輿論、潛藏的社會偏見,以及相衝突的權益當中,嘗試尋找公理與正義的答案。」

台北金馬影展執行委員會執行長聞天祥致詞時,不改幽默風格。他說「民眾聽到司法的感覺會有點嚴肅,但我掛保證,絕對不會!因為所有的片都是我選的!」他強調,這次挑出的影片都是首度在台灣公開放映,有些影片甚至是全世界首映、亞洲首映,絕對讓觀眾有不同感受。

本屆精選7部各國獲獎影片,包括《佩圖尼亞神加持 God Exists, Her Name Is Petrunya》、《戴腳鐐的女孩 The Girl with a Bracelet》、《被沉默的女人 A Regular Woman》、《魔鬼辯護人 Advocate》、《我的兒子是死刑犯 Me and My Condemned Son 》、《那一夜 One Night》及《判決之後 Verdict》,同時舉辦多場映後座談會,特別邀請導演李家驊、策展人羅珮嘉、詩人鴻鴻、知名影評人藍祖蔚等跨領域專家,與觀影民眾齊聚一堂,共同對談。