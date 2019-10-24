司法 X 金馬影展　許宗力：觀眾可扮演兩小時法官、律師

▲司法院長許宗力，期許今年司法X金馬影展，能讓司法更貼近人民。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

司法院「司法影展」今年首度與「金馬影展」合作，精選7部國內、外司法相關議題電影，於全臺北、中、南三地影城盛大展開，讓民眾透過大螢幕，思考不同的司法面向問題。司法院長許宗力致詞時表示，在電影當中，觀眾可以嘗試扮演兩小時的法官或律師，在媒體輿論、潛藏的社會偏見之權益當中，尋找公理與正義的答案。

這次「司法影展」與金馬影展合作，的本諸「讓民眾從電影中發現日常生活的法律議題，讓法律透過影像與社會對話！」的初衷，藉由電影中的不同視角，思考當下的社會議題，並辦理映後座談會，邀請各界專家、學者及司法實務工作者，與觀影民眾共同探討司法議題，拉進法律與人民的距離。

許宗力在致詞時強調，他到現在都不曾忘記年輕時看「紐倫堡大審」、「梅岡城故事」等法律電影，心中的感動、震撼，至今難忘。因此他期望，在這次精挑細選的這幾部電影中，可以看出法律爭議不只是冰冷的咬文嚼字，還交織著性別、種族、宗教、傳統文化等各種複雜的因素。「在電影當中，觀眾可以共感當事人的處境，也可以扮演兩小時的法官或律師，在媒體輿論、潛藏的社會偏見，以及相衝突的權益當中，嘗試尋找公理與正義的答案。」

台北金馬影展執行委員會執行長聞天祥致詞時，不改幽默風格。他說「民眾聽到司法的感覺會有點嚴肅，但我掛保證，絕對不會！因為所有的片都是我選的！」他強調，這次挑出的影片都是首度在台灣公開放映，有些影片甚至是全世界首映、亞洲首映，絕對讓觀眾有不同感受。

本屆精選7部各國獲獎影片，包括《佩圖尼亞神加持 God Exists, Her Name Is Petrunya》、《戴腳鐐的女孩 The Girl with a Bracelet》、《被沉默的女人 A Regular Woman》、《魔鬼辯護人 Advocate》、《我的兒子是死刑犯 Me and My Condemned Son 》、《那一夜 One Night》及《判決之後 Verdict》，同時舉辦多場映後座談會，特別邀請導演李家驊、策展人羅珮嘉、詩人鴻鴻、知名影評人藍祖蔚等跨領域專家，與觀影民眾齊聚一堂，共同對談。