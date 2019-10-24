想訂機上特別餐！內行激推「尊爵神餐」爆冷門：全機只有你吃　網認證狂讚

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者彭懷玉攝）

網搜小組／周亭瑋報導

雖然飛機餐有時會被吐槽，但在無聊的搭機過程中，似乎成了旅客期待的部分。一名網友就發文詢問，若想預訂特別餐，該如何選擇，其中有兩種最受歡迎，不少吃過的人都大讚，品質有保證，基本上不會被雷。

在大多人的印象中，飛機餐每次有兩種口味能選，不然就是素食或兒童餐；但其實航空為了配合宗教禁忌、特殊醫療需求、或是嬰兒等，會提供特別餐點給乘客享用。

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一名網友在PTT八卦板發文，「搭傳統航空可以事前選特別餐，不用跟其他人吃一樣的，而且高機率先送，那麼點哪種特別餐才是專業呢？」

問題一出，引來鄉民討論，其中伊斯蘭餐和水果餐備受推崇，有經驗的網友直說，「伊斯蘭餐點尊絕不凡，可能整架飛機只有你吃」、「認真推伊斯蘭餐，好吃；猶太餐都是保久餐，超難吃」、「認真，水果餐其實不錯」、「水果餐算是安全牌，一般來講品質都很好」、「我一年工作飛9萬哩，只吃水果餐」。

▲若有特殊餐點需求，可於班機起飛24小時前預訂。（圖／記者彭懷玉攝）

以華航為例，若乘客想預訂特別餐，要在班機起飛24小時前，聯絡客服人員，而餐點有五大類，包含宗教餐、病理餐、兒童餐、素食餐和特別餐。

宗教餐：回教餐（伊斯蘭餐）、印度餐、猶太餐、素食印度餐、嚴格印度素食餐

病理餐：糖尿病飲食餐、低膽固醇／低脂肪餐、低熱量餐、無麩質餐、低乳糖餐、流質餐、低鹽餐

兒童餐：兒童餐、嬰兒餐

素食餐：西式乳蛋類素食餐、中式素食餐、不經烹煮蔬果餐、嚴格西式素食餐、水果餐

其他特別餐：海鮮餐、無牛肉餐、特別餐（部分乘客會對花生等堅果類過敏，只要是航空公司在能夠配合的前提下，都會盡量滿足旅客的特別需求。）

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