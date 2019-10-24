不滿判決！他打電話恐嚇書記官　「1個字4千元」罰12萬元

▲宜蘭閻姓男子電話中31字恐嚇法院書記官，被判4個月刑期可易科罰金12萬，1個字4千元荷包大失血。（示意圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一男子不滿車禍案請求賠償敗訴，竟在法院下班時間後，情緒失控的打電話至書記官室，嗆聲說「法官也下班，書記官也下班，不要等一下我衝到法院，看到他（書記官）的車，就砸他的車」，男子犯恐嚇罪，被宜蘭地院判4個月刑期，可易科罰金12萬元，說31個恐嚇字，1個字代價是約4千元代價。

宜蘭閻姓男子，向對方告車禍民事賠償，開庭時人未到，後來閻男敗訴。判決指出，2019年1月22日下午5時30分半下班時間，閻男不滿判決，打電話至書記官室，要找承辦民事案件的吳姓書記官，吳的林姓女同事告知閻男，現在為下班時間，吳已經下班。

閻男情緒失控，在電話嗆說：「法官也下班，書記官也下班，不要我等一下衝到法院，看到他的車子，就砸他的車」；因閻男曾做出在法院停車場想要攔承審法官舉動，讓林女心生畏懼，轉告吳後，吳對閻男提告恐嚇。

閻男庭訊辯稱，不記得當時在電話說什麼，姓閻不一定就是他，事後他有再打電話給書記官，兩人還有說有笑，對方應該沒有害怕才對。

法院勘驗林女證詞，認為電話中的「衝到法院」、「看到他的車，就砸他的車」等語，客觀上已足以使人產生恐怖感受，不論閻男是否有砸車計畫、能力或可能性，單純恫嚇已使書記官心生極大畏怖，致生危害於安全。

承審法官認為，閻男因訴訟案不滿法官處置，卻不思正途，以言詞恫嚇書記官，欠缺溝通理性與尊重，且還未與對方達成和解，審酌閻男無前科紀錄，依刑法恐嚇危害安全罪，量處4個月徒刑，可易科罰金12萬元以資懲儆。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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