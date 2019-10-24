台灣國際品牌評選華碩奪冠　經部：20大價值力拚明年破百億美元

▲經濟部今（24）日公佈2019年台灣國際品牌價值榜單，今年冠軍再度由華碩拿下，品牌價值為15.49億美元。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

經濟部今（24）日公佈2019年台灣國際品牌價值榜單，今年冠軍再度由華碩拿下，品牌價值為15.49億美元；官員指出，在中美貿易戰的衝擊下，台灣前20大國際品牌價值不減反增，總價值達95.96億美元，年增0.7%，明年以力拚突破百億美元為目標。

由經濟部工業局主辦，台灣經濟研究院執行，品牌價值調查機構Interbrand承辦的「2019年台灣國際品牌價值調查」今天揭曉，華碩連續七次奪冠，持續蟬聯榜首，微星科技則憑藉深耕高階電競市場，成為本屆價值成長最多的品牌。

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經濟部工業局長呂正華表示，品牌應掌握洞察環境快速適應、大膽預測創造需求、雙向體驗掌握客群與勇於顛覆等四大關鍵趨勢，以探索新的領域，開創全新格局，才能有效抵禦環境波動，持續拉升價值。

觀察今年上榜的台灣國際品牌名單，健康、科技領域品牌交出亮眼的成績單，如巨大機械、美利達在E-bike與電動單車客群成長的帶動下，爆發亮眼的成長表現；科技領域品牌如研華科技、台達電、聯發科技等，也在AI、5G趨勢的助攻下，品牌價值持續增長。

經濟部表示，「台灣國際品牌價值」冠軍由華碩電腦拿下，第2名則是趨勢科技，第3名為旺旺控股，4名至20名依序為中信金控、研華科技、巨大機械、國泰金控、宏碁公司、美食達人、聯發科技、美利達工業、聯強國際、中租控股、台達電子、正新橡膠、統一企業、喬山健康科技、創見資訊、微星科技以及克麗緹娜。