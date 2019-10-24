窩在東森爸爸身邊撒嬌！偏鄉孩子享用愛的早餐　純真甜笑融化眾人

▲位於桃園大溪泰雅部落的百吉國小學童，對於東森爸爸及綜藝天王吳宗憲、Sandy的到來都相當開心。（圖／徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／桃園報導

長期致力於公益的東森集團總裁王令麟，因推動「愛的早餐」已有12年以上，因此被偏鄉孩子們稱為「東森爸爸」，今(10/24)特別邀請東森購物代言人吳宗憲及Sandy一同走訪桃園大溪百吉國小親手為泰雅部落的小朋友們做早餐，享用完早餐眾人還一起唱歌跳舞，玩得不亦樂乎！

▲百吉國小是只有84人的小學校，其泰雅歌舞隊的演出相當受歡迎。

▲東森爸爸王令麟（圖中）邀請吳宗憲及Sandy一起做公益，親手做早餐給小朋友們吃。

▲東森爸爸王令麟與吳宗憲、Sandy做完早餐一一分送至各班，掀起騷動。

東森爸爸王令麟與憲哥、Sandy一到桃園縣復興鄉百吉國小就受到熱烈歡迎，三人不只親自包水餃、煎法式吐司和飯糰，還到各年級一一發送，讓小朋友們大讚今天的早餐特別好吃，每個小朋友都準備了感謝卡獻給東森爸爸表達滿滿的感謝，還有小朋友特別獻上親手做的花束表達謝意。

▲小朋友們不只親手製作卡片還手作花束表達感謝。

五年級的誌謙個性相當活潑，他對東森爸爸說：「非常謝謝東森提供愛的早餐，將一早的活力都傳便便，讓我們上課有精神。」而陽鋌還巧妙引用了歌詞：「與你分享的快樂、勝過獨自擁有！」感謝東森愛的早餐讓他每天從早晨就能和同學一起快樂上學。對此，王令麟相當感動的表示：「現在東森送愛心，希望你們長大之後可以再把幸福傳送出去」。

▲酷酷的小弟弟直接窩在東森爸爸身上撒嬌。

▲東森爸爸玩興大發與泰雅歌舞隊一起跳舞。

享用完愛的早餐，眾人齊聚歡唱陽光與小雨，小朋友絲毫不怕生地與靠在東森爸爸身上撒嬌，難得走出都會區、享受山林間的好空氣與溫光陽光，東森爸爸一整個玩興大發，跟著小朋友一起大跳泰雅舞蹈互動，原住民家長也特別獻唱教會歌曲「為愛而生」，現場一片和樂融融。

▲綜藝天王吳宗憲首次走訪偏鄉做公益，鼓勵小朋友們勇於表達意見，快樂學習。

因《綜藝玩很大》在小朋友界也相當火紅的綜藝天王吳宗憲，透過這次活動讓他感受到做公益的溫暖，吳宗憲也鼓勵小朋友：「雖然地處偏鄉，希望小朋友們要更勇於表達自己的意見，為自己爭取權利！」還答應之後要安排節目辦在百吉國小，邀請小朋友們一起挑戰，瞬間讓百吉小朋友們超虧雞（Crazy）！！

Sandy則是用自身經驗與小朋友們分享，先前自己是英文老師、現在是主持人，明年將出書成為作家，希望孩子們要勇敢朝著夢想前進，做最漂亮的自己。

▲偏鄉小校往往招生人數少，四年級只有5人的超迷你班級，雖然地處偏鄉資源相對不足，卻能享有老師們滿滿的愛，也是另一種幸福。

▲百吉國小學童們親手製作的感謝卡，讓東森爸爸相當感動。

長期關注偏鄉部落議題的東森慈善基金會，推動「愛的早餐」已第13年，透過經費發放讓學校有能力每天提供美味「愛的早餐」，成功帶動孩子們的上學意願，甚至有助提升學習力，累積造福超過2萬5千多名偏鄉學童，而這份經費一開始是王令麟個人捐款，後來獲得東森購物會員們的認同與支持，高達七成會員在東森購物消費都會捐贈發票，讓愛的早餐有充足的經費得以擴展到全台各偏鄉國小，孩子們一早就有熱騰騰的早餐可以享用，展開一整天的學習。

▲東森購物網不定期於「愛心認捐公益平台」為偏鄉孩子們募集物資。

繼愛的早餐之後，2018年起東森購物也開辦「愛心公益捐贈平台」，將偏鄉小朋友們所需要的物品，成立專區透過東森購物會員自主性捐贈，將資源直送學校，累積曾成功募得電腦、樂器、運動用品等，透過各種方式積極為孩子們完成心願，感謝各界善心人士支持，同時期許孩子們善用這些工具，長大後也能回饋社會，讓愛不斷傳承下去。

▼時逢東森購物20週年，東森爸爸王令麟特別邀請吳宗憲與Sandy到偏鄉小學做公益，大人小孩都玩得很開心。