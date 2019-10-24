率大學生為統促黨助陣？　本願山彌陀講堂住持：觀摩記者會而非抗議

▲本願山彌陀講堂住持釋信願24日出面控訴媒體報導不實。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

本願山彌陀講堂住持釋信願24日上午召開記者會，控訴媒體報導不實，他坦承自己是統一促進黨黨員，但不是媒體所說的促統黨榮譽黨主席，邀43名大學生北上是去參加記者會觀摩台灣民主改革，而不是助拳抗議，給予1000元獎學金是事實，但絕未欺騙，要求媒體3天內更正，否則將提告誹謗；讀經班陳姓班長也表示，事前即知道是去記者會觀摩，並未參加現場抗議活動，也沒有跟張安樂等人有任何接觸。

▲聽經團班長陳姓大學生表示他們並未參與抗議。

釋信願說，他是統促黨員，但不是統促黨榮譽黨主席，他和張安樂見面後，認同張和平統一、一國兩制的理念，但23日大學生到台北的觀摩和統促黨完全無關。他在22日於本願山聽經團群組公告，歡迎大學生參加台北地檢署記者會的觀摩行程，現場需穿本願山義工背心，本願山提供早午餐，回程後再給1000元獎學生，也送價值900元的露營燈和價值200元的電影票。

釋信願表示，此活動本是立意良善，幫助學生培養民主素養，卻有媒體報導，說他「騙」大學生北上助陣及他是統促黨榮譽黨主席等，釋信願高分貝指責不實報導，嚴重影響其聲譽及污辱其人格，他強烈要求媒體3天內更正報導，否則將提告毀謗罪。

聽經團班長陳姓大學生則說，他們部分學生可能連統促黨是什麼都不太明白，當下是誰或是什麼政黨他們都不清楚，事前就知道師父（釋信願）邀請他們北上參加記者會觀摩，他們到場觀摩時，因時間沒有對到，到的時候已經慢了，在法院也沒有跟張安樂等人有任何接觸，並未參與抗議。

►我沒有遲到，是時間遲到了！



【更多新聞】



大學生收1000元北上聽經！竟成統促黨「聲援張安樂」…40人下車傻眼



載2女同事吃飯！後座飄來一句「就計程車款阿」 他惦惦...網怒：開始跳表



3000m高山廣設升旗台？ 韓國瑜：我昨天就說不可能了