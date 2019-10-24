死囚蓄髮捐癌童獲矯正署破天荒允准　獄政人權再往前

▲法界呼籲，獄政人權應該再開放，包含訂報紙、使用剃頭刀等事項，都不應禁止。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

媒體報導，死囚蕭仁俊申請蓄髮捐癌童行善，獲矯正署破天荒允准，代表獄政人權持續進步中，其中天天提供熱水供洗澡，更讓收容人有感。不僅如此，法界人士認為，只要不影響監獄管理規則、維安問題，獄方都不應該禁止收容人，這樣才能有助收容人出獄後，復歸社會。

本期《鏡周刊》報導【死囚蓄髮有洋蔥】系列報導，提到死囚蕭仁俊申請蓄髮捐癌童行善，獲矯正署破天荒允准。曾有強盜及擄人勒贖前科，獲得假釋出獄的蕭仁俊，在1995年間與同夥陸續在台北縣市、嘉義縣市犯下12起診所劫財案；1996年1月，蕭男等人鎖定律師周德勝事務所劫財，並在得手部分財物後，因擔心遭周德勝指認追究，竟殺人滅口，先以窗簾繩勒昏周男，再由蕭仁俊用西瓜刀狠砍周的頸部及胸部9刀，周男因此死亡。蕭仁俊被捕後，遭判處死刑定讞。

而蕭仁俊等待執行期間，申請蓄髮捐癌童行善獲准，因此報導特別提到【監獄人權大步走 革新4+1熱水澡最有感】，指出除了同意收容人蓄髮以外，也讓有需要的收容人能天天洗熱水澡，讓人最有感。此外，包含一人一床、擴建收容空間、將生活及食用水都從使用地下水改成自來水、檢討並設置無障礙走道、浴廁等設施，也對老年收容人增設防滑條與緊急報告燈、坐式馬桶扶手等設備，均為以人權為考量的革新。

其實不僅如此，許多法律學者早就呼籲矯正署應更多開放，學者賴擁連、胡博硯等人，都認為只要不影響監所的規則、維安問題，獄方不應該禁止收容人做相當的行為，甚至讓收容人可以從事入獄前的工作。此外包含訂閱報紙、使用剃頭刀等項目，本來就應該是獄政人權中的基本項目，更不應該被禁止。