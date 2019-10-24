　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

死囚蓄髮捐癌童獲矯正署破天荒允准　獄政人權再往前

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼監獄，受刑人，監獄管理員，獄政人權，鐵窗。（圖／記者周宸亘攝）

▲法界呼籲，獄政人權應該再開放，包含訂報紙、使用剃頭刀等事項，都不應禁止。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

媒體報導，死囚蕭仁俊申請蓄髮捐癌童行善，獲矯正署破天荒允准，代表獄政人權持續進步中，其中天天提供熱水供洗澡，更讓收容人有感。不僅如此，法界人士認為，只要不影響監獄管理規則、維安問題，獄方都不應該禁止收容人，這樣才能有助收容人出獄後，復歸社會。

本期《鏡周刊》報導【死囚蓄髮有洋蔥】系列報導，提到死囚蕭仁俊申請蓄髮捐癌童行善，獲矯正署破天荒允准。曾有強盜及擄人勒贖前科，獲得假釋出獄的蕭仁俊，在1995年間與同夥陸續在台北縣市、嘉義縣市犯下12起診所劫財案；1996年1月，蕭男等人鎖定律師周德勝事務所劫財，並在得手部分財物後，因擔心遭周德勝指認追究，竟殺人滅口，先以窗簾繩勒昏周男，再由蕭仁俊用西瓜刀狠砍周的頸部及胸部9刀，周男因此死亡。蕭仁俊被捕後，遭判處死刑定讞。

而蕭仁俊等待執行期間，申請蓄髮捐癌童行善獲准，因此報導特別提到【監獄人權大步走　革新4+1熱水澡最有感】，指出除了同意收容人蓄髮以外，也讓有需要的收容人能天天洗熱水澡，讓人最有感。此外，包含一人一床、擴建收容空間、將生活及食用水都從使用地下水改成自來水、檢討並設置無障礙走道、浴廁等設施，也對老年收容人增設防滑條與緊急報告燈、坐式馬桶扶手等設備，均為以人權為考量的革新。

其實不僅如此，許多法律學者早就呼籲矯正署應更多開放，學者賴擁連、胡博硯等人，都認為只要不影響監所的規則、維安問題，獄方不應該禁止收容人做相當的行為，甚至讓收容人可以從事入獄前的工作。此外包含訂閱報紙、使用剃頭刀等項目，本來就應該是獄政人權中的基本項目，更不應該被禁止。

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：10/26（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：邱俊榮（中央大學經濟系教授）
講題：經濟政策與幸福未來
ET快訊
余苑綺錯過黃金時間變癌症四期！早爆「恐怖隱形前兆」…醫：嚴重
石虎監測「偷機大盜」落網！接連盜38台　拒吐露作案動機
停止贊助金馬獎！「正式終止合作」瑪莎拉蒂說話了
殺人網美「正到逃過死刑」！人氣太高粉絲動員求情　法官改判輕罪
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

【獄政人權】美國舍房沒冷氣違憲！學界籲保障工作適度自由

【監獄行刑法修正】學界期許保障受刑人工作權

警大教授：監獄不得限制受刑人入監前的專業與職業活動

司法 X 金馬影展　許宗力：觀眾可扮演兩小時法官、律師

死囚蓄髮捐癌童獲矯正署破天荒允准　獄政人權再往前

雷皓明／【被遺忘權】你有不想被他人Google的權利嗎

李永然／信仰的安定力量　國土計畫應納宗教用地需求

矯正署微廣告競賽　雄女監《牆外的天空》激勵人心奪冠

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

神複製《牠》駭人小丑潘尼懷斯　小胖合照嚇瘋、女孩「主動討抱」

猛男群扮演超羞恥「特殊刑警科」外送員見肌肉棒子衝出傻眼尬笑

浪浪遭車撞！頭部重創+右眼失明　水溝內痛苦爬行...獲救後奇蹟重生

雙B女追撞特斯拉！Call老公求救 他開保時捷嗆受害者：爛車才被撞

日男挑戰用「超粗吸管」喝珍奶　整碗回流爆噴！悲慘下場網笑翻

司法 X 金馬影展　許宗力：觀眾可扮演兩小時法官、律師

死囚蓄髮捐癌童獲矯正署破天荒允准　獄政人權再往前

雷皓明／【被遺忘權】你有不想被他人Google的權利嗎

李永然／信仰的安定力量　國土計畫應納宗教用地需求

矯正署微廣告競賽　雄女監《牆外的天空》激勵人心奪冠

穿山甲、緋秧雞「巡田背影」被生態相機捕捉！魏瑞廷興奮：好像中樂透

曾經也是中華隊最菜　曾仁和建議劉致榮別怯場

揪甘心！清水警巡邏發現弱勢戶　親送物資到家

12強／可惜兄弟無緣同隊！王躍霖入選　王維中：最開心是我

全運會／新北市前一戰球運差無緣決賽　今4比3退台南驚奇獲銅

舞力全開！2019臺中國際舞蹈嘉年華　劉真編制臺中城市舞

「3大族群」適合投保小額終老！專家點出關鍵：基本規劃顧好後　可另補6大保障

長毛臘腸拉肚子！媽妙招護毛「秒變綠鐘擺」　網笑炸：以為骨折

北聯八仙會超凶殘！強押賭客電擊棒虐打剁腳筋　假好心送醫

3000m高山廣設升旗台？　韓國瑜：我昨天就說不可能了

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

法律熱門新聞

雷皓明／Google的被遺忘權

獄政人權再往前　 死囚蓄髮行善獲准

李永然／國土計畫應納宗教用地需求

矯正署微廣告競賽　《牆外的天空》奪冠

劉淑瓊／不爭氣的政院版《醫爭法》

司法X金馬影展　許宗力期許司法更貼近人民

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

給說法／你知道自己被限制出境嗎

告訴6月期限　法界：過了就GG

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

張文傑／收到支付命令先提異議

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

更多熱門

相關新聞

批邱太三妻子回任法官　黃越宏無罪確定

批邱太三妻子回任法官　黃越宏無罪確定

資深媒體人黃越宏，2017年間在平面媒體及政論節目中，接連批評前法務部長邱太三為妻子宋富美關說，幫助妻子回任法官，最後領走政府上千萬元的退休金。邱太三狀告黃越宏誹謗，黃越宏一審遭判拘役50日，案經上訴，高院二審24日卻做出逆轉判決，改認定黃越宏已善盡合理查證義務，判決他無罪確定。

蔡政府轉進神速　港府追趕不及？

蔡政府轉進神速　港府追趕不及？

澳門可以，香港為什麼不可以？

澳門可以，香港為什麼不可以？

港女箱屍案　法務部再籲履行承諾

港女箱屍案　法務部再籲履行承諾

李永然／國土計畫應納宗教用地需求

李永然／國土計畫應納宗教用地需求

關鍵字：

法律人權矯正署死刑犯處遇收容人獄政人權關懷剃頭刀蕭仁俊

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

余苑綺癌轉移肝肺…醫：已經第四期！

何嘉文認「認識具惠善」！揭對方私下變臉性格

他手機藏可怕照片　女友輕生

建中生都不叫外送？　學長解答了

Amber送完雪莉憔悴現身！　粉絲哭了：她的眼睛

小禎離婚突告白！網肉搜許先生…直播公開真面目

信女兒生母罕見出聲「我沒做錯事！」

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

正妹主播「胸前藏吉娃娃」笑翻網

老師強行壓腿！6歲女童當場癱瘓

女神級外送員站門口　竟是美胸女星

30年猛鬼國宅誘女上頂樓！她驚醒：有人招手

妻蒸菜！他一掀鍋蓋「筷子熔變形」

更多

最夯影音

更多
台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好
衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面