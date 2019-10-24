離婚戰開打！當當創始人李國慶「遭CEO妻爆料有梅毒」　他氣炸反嗆：神經病

▲當當創始人李國慶（右）與其妻俞渝（左）。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

當當創始人李國慶和CEO妻子俞渝共同創辦該網站，不料如今卻因為感情問題彼此過招。俞渝近日更在微信朋友圈爆料，李國慶私生活混亂，是一名「同性戀」還身染「梅毒」。李對此堅決否認，反稱對方是精神病患者，隨後更指，與俞渝早在2019年7月就已向法院申請離婚，但俞渝以感情未破裂為由不同意離婚還試圖轉移共同資產，「咱們就撕破臉對抗到底吧」。

綜合陸媒報導，李國慶和妻子俞渝1999年共同創立當當網，2019年2月20日李國慶宣布離開；7個多月後，李國慶在訪談中稱俞渝「逼宮」，害他被踢出了公司，「我離開後，一年半的時間四個副總辭職了，為什麼要辭職？俞渝逼他們站隊，只要他們說這個公司離不開李國慶，基本就會打入另冊。」他一怒之下，還在訪問中摔破了玻璃杯。

▼李國慶與俞渝在網路上隔空開火。（圖／翻攝自微博）

當當創始人李國慶與CEO妻子俞渝感情惡鬥越演越烈，繼李國慶回憶俞渝逼宮摔砸水杯後，俞渝在李國慶朋友圈親手開撕，指他是「同性戀、有梅毒」，拿走1.3億現金還謊稱淨身出戶，「你還要料嗎？我全給」。李國慶回應雙方已在10月17日收到法院離婚傳票，但俞渝以感情未破裂為由不同意離婚。李國慶表示，「咱們就撕破臉對抗到底吧」。

俞渝不滿李國慶掌控媒體發言權，於是23日晚間發聲反擊。署名「Peggy」的俞渝在微信朋友圈留言稱，李國慶從家中拿走1.3億元人民幣，這其中有俞渝和其父母的存款；還有李國慶是同性戀，患有梅毒，且手握病歷、化驗單，以及用俞渝攜程帳號開房的記錄；李國慶對兒子不管不顧；李國慶哥哥吸毒、嫖娼，六進六出監獄等。

她還爆料，李國慶以前在家中就常有摔家具的動作，「你就關心公關稿對你什麼說法？我吃晚飯，你把整張飯桌掀在我身上」。她稱李國慶不關心孩子成長，「幼兒園、小升初、中考、上大學、你管過什麼？離開家裡時拿走1.3億現金，那裡有我父母存款，你還錢！」

▼李國慶發文反擊。（圖／翻攝自微博）

李國慶隨即也在微信中回應，俞渝的指控分明是「狗急跳牆，因為工作關係虛構事實，私生活更是意淫；變態、像個精神病患者。」並說為了兒子忍了23年之久；此外，與妻子俞渝早在2019年7月就已向法院申請離婚，但俞渝以感情未破裂為由不同意離婚，還試圖轉移共同資產，「俞渝明搶暗奪、污衊。」

他最後說，「這些年玩財務玩股權我玩不過妳，但妳若要以此為由拖延時間妄圖趁機轉移共同資產，我也決不會再忍讓！境外公司股權這些年已經被妳套走了大頭，境內公司股權這一次，咱們就撕破臉對抗到底吧！走到如今，實非得已。」

資料顯示，北京當當網資訊技術有限公司成立於1997年7月，註冊資本人民幣2.7億；2019年2月，李國慶退出當當法定代表人和總經理，由俞渝接任，目前當當網的最終受益人仍為俞渝和李國慶二人。

▼當當網。（圖／CFP）