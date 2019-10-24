國道1新竹匝道「天眼」將開　3大類「惡駕駛、三寶」列開罰目標

▲國道公路警察局將於11月1日0點起在國道1南下93.5公里的新竹南下出口匝道，正式啟用「天眼」的高解析度攝影機，將對違規車輛開罰。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

習慣在國道「違規插隊、橫跨雙白線、橫跨槽化線」的駕駛人要注意了！國道公路警察局第二公路警察大隊將針對易壅塞出口匝道路段，於11月1日0時起，在國道1南下93.5公里的新竹南下出口匝道，正式啟用所謂「天眼」的高解析度攝影機，將對違規的出輛進行開罰，也請用路人遵守交通規則，以免荷包大失血。

國道公路警察局表示，高速公路局目前在國道較壅塞的匝道口設置了有9部高畫質攝影機，目的在於將對於「違規插隊、橫跨雙白線、橫跨槽化線」等3項違規開罰；目前還在增設更多地方，預計在2019年底完成共 18 處的建置，民眾可至「國道公路警察局全球資訊網」查詢詳細之公告執法地點。

國道警方呼籲，民眾在車流量大的匝道口應提早變換至外側車道，然後循序進入減速車道，切勿在主線車道伺機插入連貫車隊，以免造成後方車輛追撞肇事，警方也會在車潮擁擠的匝道口加強取締告發的動作，違者可處3000 ～6000元罰鍰，也提醒民眾切勿以身試法。

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